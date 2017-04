Byrådslederen varsler ekstra sikkerhetstiltak under årets 17. mai i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen sier at Oslo kommunes etater og politiet vil jobbe sammen med ekstra sikringstiltak i forbindelse med 17. mai.

– I år vil nok disse tiltakene fremstå som annerledes for publikum enn tidligere år, sier Johansen om feiringen i hovedstaden.

Politidirektoratet skal drøfte beredskapen fremover i et telefonmøte med landets politimestre mandag formiddag.

Fredag ettermiddag ble fire mennesker drept og 15 skadet da en usbekisk mann kjørte en lastebil gjennom Drottninggatan i Stockholm. Lørdag natt ble en 17-åring tatt med en hjemmelaget sprengladning på Grønland i Oslo.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppjusterte søndag trusselbildet i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at det skyldes utviklingen den siste tiden. PST har tidligere vurdert det som «mulig» at Norge kan bli utsatt for terror i 2017.

Det er Oslo-politiet som gir kommunen råd om hvordan hovedstaden best skal sikres. Johansen sier de foreløpig ikke har fått noen nye tiltak som følge av helgens hendelser. Etter hva Aftenposten erfarer, blir det et møte om dette mellom kommunen og politiet i løpet av mandagen.

– Vi anbefaler Oslos befolkning å følge politiets oppfordring om å bruke byen, sier hovedstadens beredskapssjef Ann Kristin Brunborg.

Hindringer kan hjelpe

– Et anslag med bil som i Stockholm er like realistisk å gjennomføre i Norge, sier Sunniva Frislid Meyer.

Hun er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og har skrevet doktorgrad om terror i offentlige rom. Meyer sier man kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre lignende angrep med bil, blant annet ved å sette opp flere hindringer.

– Men skal man ha gode fysiske hindringer som ikke skaper stygt bymiljø, koster det penger. Utfordringen er at ingen har ansvaret for tett befolkede områder i det offentlige rom. Hvem skal betale for å sikre Karl Johans gate? spør hun.

– Samtidig må vi sikre at utrykningskjøretøy har tilgang. Vi må ikke sikre oss så brannvesenet ikke kan slukke branner, legger hun til.

Tror vi vil se flere tiltak

Etter 22. juli lagde staten og Oslo kommune en grunnsikringsplan for hovedstadens sentrum. Denne var preget av bilbomben ved Regjeringskvartalet, og fokuserte mye på å hindre tilgangen for biler til viktige offentlige bygninger.

– Men indirekte dreide det seg også om bevegelse i gatene og byrommene, sier Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten.

– Prinsippene i grunnsikringsplanen viser blant annet hvordan du må hindre lange rettløpsgater ved å bryte kjøremønsteret. Du kan også bruke oppbygde voller og trapper eller nedsenkede basseng eller fortau med hulrom under seg, som synker sammen dersom biler kjører over dem, for å stoppe biler i fart. New York og Washington har mange slike anlegg, sier de Vibe .

Hun påpeker at byrådets plan om bilfritt sentrum i seg selv vil begrense tilgjengeligheten for biler ytterligere, for eksempel i gater som Karl Johan, som er lett tilgjengelig for biler og uten krappe svinger.

Flere steder i Oslo sentrum står det også benker, blomsterkasser, pullerter (stolper i metall eller betong) og andre objekter som hindrer biler å nå frem til mulige terrormål.

Byplansjefen tror vi vil få flere slike tiltak fremover.

– Er det vanskelig å veie trygghet opp mot trivsel og fremkommelighet?

– Her er det forskjellige strategier som brukes i ulike byer. I Madrid har de mange politifolk og politibiler, men veldig lite fysisk sikring. Mens i London har de mange gatemøbler som ser ut som viktorianske gelendre og slikt, men som egentlig er sikringstiltak. Så det der må alltid være en konkret avveiing. Og utføres det med skikkelig design, kan det tjene begge hensyn: Være et sted hvor folk kan sitte og prate, samtidig som man stopper biler i høy fart, sier de Vibe.

Vanskelig avveiing

Mandag reiser byrådsleder Raymond Johansen til Stockholm, der han sammen med kolleger fra Helsinki og København skal delta i en markering i etterkant av fredagens angrep.

Hvor mye av den åpne byen skal man ofre for å gjøre den tryggere? Johansen synes akkurat det kan være en vanskelig avveiing.

– Jeg tror alle føler det. En hermetisk lukket by er det ingen som ønsker, og terroren har vist at den trenger seg frem på ulike måter. Når vi tenker på tragedier som dem i Nice og Stockholm, der biler kjører inn i folkemasser, så må vi gjøre alt vi kan for å forhindre det. Men helt sikker kan man aldri være. Det ville vært naivt av meg å si, sier han.

Bjørnar Moxnes (Rødt) er leder i 17. mai-komiteen i Oslo, og sier til NRK at de jobber tett med politiet.

– Vi legger opp til en flott feiring av 17. mai, med barnetog som vanlig. Så vil politiet gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vi skal være trygge på nasjonaldagen. Det har vi full tillit til at de gjør på en god måte, sier Moxnes til NRK.