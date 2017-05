Cappelens forsvarer: – Har fått altfor lite strafferabatt

I dag er det én ting som gjelder for forsvarer de Vibe: Hvordan øke Cappelens sjanser for å oppnå mest mulig strafferabatt.

Fredag nedla påtalemyndigheten påstand om 18 års fengsel for hasjimportøren.

Barnerim i prosedyren

Klokken 09.04 startet de Vibe sin prosedyre i Tinghusets sal 250 på rettssakens 67. dag.

Tidlig i prosedyren kom de Vibe inn på Margrethe Munthes barnerim, som en forklaring på den urett han mener påtalemyndigheten utviser overfor hans klient.

Advokatens utgangspunkt er statsadvokat Lars Erik Alfheim påstand om 18 års fengsel, altså bare tre år under maksstraffen for å ha servert påtalemakten Eirik Jensen på et sølvfat.

Men uansett hva Gjermund Cappelen får i Oslo tingrett, vil han få et påslag i straffen fra Asker og Bærum tingrett for oppbevaring av hasj. De har allerede kjent Cappelen skyldig i den saken, men utmålingen av den konkrete straffen ble utsatt til etter straffesaken mor Eirik Jensen og Cappelen.

Aktor om Eirik Jensens forklaring: - Noe av det mest utrolige, tilpassede og lite sannsynlige som er lagt frem i retten

Cappelen har tilstått alt

de Vibe varslet at han vil bruke én time på sin innledning, før medforsvarer Kaja de Vibe Malling vil bruke om lag like lang tid på rettspraksis, før han selv vil avslutte med å si noe om hvor de mener straffepåstanden bør ligge.

– Jeg er ikke spesielt opptatt av om bevisene mot Cappelen holder i denne saken. Jeg er ikke aktor, det er således ikke min oppgave å føre bevis for Jensens skyld. Men på grunn av denne bataljen mellom dem og spørsmålet om troverdighet, vil jeg komme inne på momenter som styrker Cappelens sak, sa de Vibe da han innledet sin prosedyre.

– Cappelen er troverdig

Benedict de Vibe sier at Cappelen har holdt fast ved sine forklaringer, og at de opplysningene han har gitt har vært mulig å etterprøve:

– Pressen har vinglet mellom å være pro og kontra, fra den ene avis til den andre, når det gjelder hvem som er mest troverdig. Spørsmålet om troverdighet er ikke avgjørende. Retten skal finne ut hva som er bevist utover enhver rimelig tvil. Betraktninger om troverdighet vil få betydning, men er ikke avgjørende. Og Cappelen har vært konsistent i sine forklaringer. Han har også vært villig til å forklare seg fra første dag, sa de Vibe, som mente Jensen og Cappelen utviklet en usunn, men nærmest symbiotisk avhengighet av hverandre.

Håpet på amnesti

I de første, såkalte dialogsamtalene med politiet i Asker og Bærum kom det frem at Gjermund Cappelen nok hadde håpet på et amnesti for seg og sine nærmeste om han anga Eirik Jensen og fortalte historien om deres samarbeid fra 1993 og de påfølgende 20 årene.

– Jeg vet ikke om det lønner seg å være ærlig. Når man ser på aktors påstand om 18 års ubetinget fengsel, så blir i hvert fall jeg i tvil, sa de Vibe, som konkluderte med at det har sneket seg inn et gryende samfunnsansvar hos klienten.

– Hører man på dialogsamtalene kan man tro at motivet for å fortelle alt er å få lavere straff, og det kan godt være at det er mulig.

