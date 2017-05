Fredag åpner Frps landsmøte på Gardermoen.

Frp-veteran Carl I. Hagen reiser til landsmøte med et ferskt forslag til uttalelse i lommen: Han vil at landsmøtet skal vedta krav om en muntlig og skriftlig troskapsed- eller erklæring.

Hagen foreslår at alle som skal bli norske statsborgere, må erklære «at lojaliteten til Norge og våre verdier som ytringsfrihet (herunder retten til å gjøre narr av religiøse figurer og regler), likestilling, organisasjonsfrihet, trosfrihet, demokratisk styresett og landets sekulære lover går foran en mulig lojalitetsfølelse til et annet land eller til religiøse forordninger.»

Viser til terror i Stockholm

Hagen viser til terroraksjonen i Stockholm og uskadeliggjøringen av en bombelignende gjenstand i Oslo når han argumenterer for forslaget.

– Når man har avlagt en slik erklæring og undertegnet løftet om at man respekterer likestilling og et demokratisk styresett, er det mye vanskeligere å bli radikalisert, terrorist og å kjempe for sharia, sier Hagen.

Også i utkastet til nytt partiprogram ligger det inne en formulering om at man må sverge troskap til Norge for å bli norsk statsborger.

Her står det imidlertid ingenting om hva en slik troskapsed skal inneholde.

Frivillig ordning i dag

I dag finnes en frivillig ordning. I 2006 ble det innført en statsborgerskapsseremoni med følgende ed: «Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover».

– Jeg vil ha en mer eksplisitt ordlyd der det er veldig klart at den som vil bli norsk statsborger, aksepterer at norske, sekulære lover går foran religiøse skikker og tillater at man kan gjøre narr av religion, sier Hagen.

Hagen sier at det var han som fremmet forslaget som Oslo Frps landsmøtedelegasjon vil sende til redaksjonskomiteen på Fremskrittspartiets landsmøte.

Tre av fire dropper å avlegge ed

Kravene for å bli norsk statsborger er nedfelt i statsborgerskapsloven. Foruten at søkerens identitet må være klarlagt, må en rekke krav oppfylles. Nylig arrangerte Fylkesmannen i Oslo og Akershus en statsborgerseremoni som innebærer avleggelse av et troskapsløfte.

1500 nye norske statsborgere ble invitert, ca. 340 av dem takket ja til å delta i en høytidelig seremoni i Oslo rådhus.

Åserud, Lise / Scanpix

– Andelen deltagere ligger på mellom 22 og 25 prosent av de inviterte, sier Kari Øyen Gay, rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Gay sier at oppslutningen har ligget på dette nivået siden alle fylkesmennene ble pålagt å arrangere seremonier i 2007. Ordningen startet med noen at noen få fylkesmenn arrangerte seremonier i 2006.

– Hva tenker du om at så få av de inviterte deltar i seremonien?

– Jeg har ikke så mange tanker om det, vi er fornøyd med deltagelsen. Vi får tilbakemeldinger fra dem som deltar om at det er en høytidelig og flott seremoni, sier Gay.

I 2015 ble det gjennomført 26 statsborgerskapsseremonier over hele landet. Deltagerandelen varierte fra 17 til 35 prosent i de ulike fylkene. I 2014 ble 8000 nye statsborgere invitert. Litt mer enn 2000 valgte å delta, ifølge Justisdepartementet.

Målet er å motvirke radikalisering

Carl I. Hagen har tro på at troskapsløftet kan motvirke radikalisering og ekstremisme. Han håper at landsmøtet vil slutte opp om resolusjonen.

– Dette er for å slå fast at når man blir norsk statsborger, skal man ha sin lojalitet til norske lover, regler og våre grunnleggende verdier som likestilling, ytringsfrihet og demokrati. Dette har USA alltid hatt, så vidt jeg vet.

– Men IS-sympatisører kan for eksempel avlegge en slik ed og late som …

– Selvsagt, men det er en større belastning å utføre ekstreme handlinger hvis man har avlagt en ed, særlig hvis man er en religiøs person.

– Fremskrittspartiet går også inn for dobbelt statsborgerskap. Hvordan er det forenlig med lojalitet til ett land?

– Når man bosetter seg i Norge, forventer jeg at man har lojalitet til dette landet. Hva man gjør i et annet land, har ingen betydning. Man må følge lover og regler i det landet som man til enhver tid oppholder seg i, svarer Hagen.