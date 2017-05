Chelsea Manning la ut bilde av seg selv etter løslatelsen: «Okay, her er jeg!»

«Okay, so here I am, everyone!!» (Så her er jeg, alle sammen!) skrev hun på Instagram torsdag, skriver CNN.

Varsleren Chelsea Manning ble løslatt fra militærfengselet Fort Leavenwort i USA 14. mai, hvor hun sonet straffen hun fikk på 35 år for å lekke store mengder hemmelige dokumenter.

Nesten syv år er gått siden amerikanske myndigheter arresterte soldaten, den gang kjent under navnet Bradley Manning, for å ha lekket mange hundre tusen hemmeligstemplede militære dokumenter og diplomatmeldinger til Wikileaks.

Sto frem som transperson

Dagen etter domsavgjørelsen sto Manning frem som transperson under navnet Chelsea.

Hennes ønske om å gjennomføre hormonbehandling og kjønnsbekreftende kirurgi skal ha gjort soningssituasjonen i et militærfengsel for menn ekstra krevende.

Manning skal være den første som noen gang har startet slik behandling i et militært fengsel.

Hun har likevel måttet sone blant utelukkende mannlige fanger i militærfengselet Fort Leavenworth. I fjor forsøkte hun to ganger å ta sitt eget liv i fengselet.

Fakta: Chelsea Manning Amerikansk statsborger, født 17. desember 1987.

Vervet seg til hæren i 2007 – og ble i 2009 sendt til Irak som etterretningsanalytiker.

I 2010 lastet hun ned mange hundre tusen hemmeligstemplede filer fra den amerikanske hærens datasystem og overførte dem til Wikileaks.

Manning ble arrestert 27. mai 2010 og fengslet under ekstremt strenge forhold frem til en militær domstol i juli 2013 dømte henne til 35 års fengsel.

Obama kortet ned straffen

17. januar i år bestemte president Barack Obama at Mannings fengselsstraff skulle kortes ned til 7 år, en av de siste handlingene han gjorde som president.

– For første gang kan jeg se en fremtid for meg selv som Chelsea, uttaler 29-årige Manning i en pressemelding etter løslatelsen.

Lekkasjen avslørte blant annet sterkt kritikkverdige handlinger utført av det amerikanske militæret, irakiske styrker og andre allierte.

Amerikanske myndigheter sier de også satte livene til amerikanske ansatte og kilder i fare.

Kort tid etter at han ble president kalte president Donald Trump i en twittermelding Manning for en «utakknemlig forræder».