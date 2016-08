DNA-ekspert i Kristin-saken: Sporprøvene ble behandlet helt separat

– Sporprøvene fra Kristin Juel Johannessen ble behandlet helt for seg selv i et separat løp og aldri sammen med andre prøver, sa sakkyndig Bente Mevåg.

Hun er fagdirektør ved avdeling for rettsgenetikk i straffesaker ved Folkehelseinstituttet. Fredag redegjorde hun for de biologiske sporundersøkelsene i den mye omtalte drapssaken fra 1999.

– Vi har helt separerte løp slik at vi ikke skal få oversmitte. Vi undersøker aldri mer enn en sak av gangen og har ikke mer enn ett materiale oppe av gangen, sa hun i retten.

Mevåg avviste at det er sansynlig at celler fra tiltalte er flyttet fra beslag eller prøver fra ham hennes institutt.

DNA-funnene stor betydning

Da den nå drapstiltalte 39 år gamle mannen ble pågrepet og siktet for drapet på 12 år gamle Kristin Juel Johannessen, begrunnet politiet pågripelsen blant annet med nye analyser av DNA-funn som ble gjort under den drepte jentas fingernegler.

En stor utvikling i analysemetodene av DNA de siste årene gjorde de nye konklusjonene mulig.

Mannen som er tiltalt nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Forsvarer Brynjar Meling har stilt spørsmål ved om DNA fra tiltalte kan ha havnet under 12-åringens negler ved overføring eller smitte.

Mevåg fra Folkehelseinstituttet forklarte retten om rutinene de har for å hindre at noe slikt skal skje.

Hun påpekte at de ikke fikk spormaterialet fra tiltalte før i august 2000, lenge etter at prøvene fra neglene til den drepte 12-åringen var sendt tilbake til Kripos.

Fant DNA-funn fra tiltalte under neglene til 12-åringen

I tidligere DNA-analyser fra funn på neglene til den drepte 12-åringen gjort i 1999 og 2006 fant man aldri noen andre DNA enn fra henne.

I 2015 ble det imidlertid foretatt nye analyser av DNA-funnene i drapssaken med nye og mer effektive analyemetoder og instrumenter.

I de nye prøvene av neglene kom det frem et resultat som ikke bare viste DNA fra Kristin Juel Johannessen, men også et mannlig DNA.

Disse prøvene stemmer overens med den tiltalte 39-åringens DNA, bekreftet Mevåg i retten fredag.

Avviste mulighet for smitte

På spørsmål fra aktor om det var en mulighet for at tiltaltes DNA kan ha blitt smittet til 12-åringen før drapet, eller at en annen gjerningsperson kan ha hatt med seg tiltaltes DNA og fått avsatt dette hos 12-åringen, svarte Mevåg avvisende.

For å belyse mulighetene for at DNA kan ha blitt smittet til 12-åringens negler mens beslaget ble oppbevart hos politiet fra 1999 til i fjor, forklarte tre politioverbetjenter seg i retten fredag om hvordan beslaget med neglene til Kristin Juel Johannessen ble oppbevart hos politiet.

Først ut var tidligere politioverbetjent og kriminalteknikker i Vestfold Arne Kristoffersen, som hadde vært med på saken fra første dag i 1999 til han gikk av med pensjon i fjor.

På spørsmål fra aktor om det var noen grunn til at en teknikker skulle ned i posen og jobbe med neglene på politikammeret, svarte Kristoffersen kontant:

– Nei, vi har ikke behov for det. Vi leter ikke etter biologisk materiale lokalt,det er det Folkehelseinstitttet som gjør. Det å ta ut negler som kommer i retur, det gjør man bare ikke, sa Kristoffersen.

Forsvarer Meling ville vit om man kunne være sikker på at man hadde kontroll på hvor beslaget av neglen hadde vært til enhver tid fra 1999 og var opptatt av at mange politifolk hadde tilgang til beslaget.

Rettenens administrator, dommer Mette Trovik, spurte Kristoffersenrett ut om det var en kultur blant politifolk i Larvik for å plante bevis. Og hun fikk kontakt svar:

– Nei.

Til latter fra salen.

Politioverbetjent Elise Molland fra Larvik, som viste retten hvordan beslaget av posene med negler var pakket i beslagsrommet i Larivk og forklarte hvordan hun hadde fraktet beslagene til Oslo, avviste at noen lokale teknikkere kunne ha vært inne i posen der neglene lå.

Begjærte gjenåpning på grunn av nye DNA-analyser

Kristin Juel Johannessen (12) ble funnet drept sent om kvelden 5. august 1999.

Hun ble sist sett i live da hun syklet fra familiens hjem i Hedrum etter Larvik for å møte en venninne og bade. Hun kom aldri frem til badeplassen.

I april 2001 ble det tatt ut tiltale for drap mot den nå 39 år gamle mannen som nå er tiltalt på nytt.

Han ble funnet skyldig i 2001 i Larvik herredsrett før han ble frifunnet i Agder lagmannsrett i februar i 2003.

I februar i 2016 begjærte Riksadvokaten gjenåpning av saken med bakgrunn i nye DNA-analyser.

