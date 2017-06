DNBs nettsider er nede

DNB opplyser på telefonsvarer at de for tiden har problemer med sine nettsteder og at det derfor ikke er mulig å logge seg inn i nettbanken.

Banken jobber med å rette feilen.

Vipps fungerer torsdag morgen.

Det er ikke første gang DNB sliter med dataproblemer. Både i fjor og i år har storbanken hatt problemer med nedetid både på nettbank, mobilbank og betalingssystemet Vipps gjentatte ganger.

I kommunikasjonsbyrået Apelands årlige omdømmeundersøkelse ligger DnB på bunn, sammen med Ryanair og Bunnpris.