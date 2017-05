Dagbladet: Ap-Støre og Rimi-Hagen investerer i samme boligprosjekt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Dagbladet at det er prinsipielt problematisk at en statsministerkandidat eier boligprosjekter og reagerer på medeierne. Hagen har varslet et rekordbidrag til Høyres valgkamp i år.

– Det er et paradoks at en av Høyres hovedsponsorer og Arbeiderpartiets leder tjener gode penger på et felles boligprosjekt, sier Moxnes.

Valgforsker Frank Aarebrot fraråder Støre og profilerte politikere å engasjere seg i byggesaker og restaurantbransjen, som kan trenge løyve fra offentlige myndigheter.

I tillegg til Støre og Stein Erik Hagen er forretningspersonene Tove Midelfart og Torgeir Mjør Grimsrud inne som aksjonærer. Støre eier en liten andel på rundt tre prosent i prosjektene gjennom familieselskapet Femstø AS. Hagen er største aksjonær med 29,7 prosent eierskap.

Støre sier han ikke har noen private bekjentskaper eller forbindelser med Hagen eller de øvrige eierne i prosjektene.

– Det pågår bygging av nye boliger i store deler av Oslo. Disse er i all hovedsak finansiert av private investeringer. Jeg ser ikke noe kritikkverdig i det, skriver han i en e-post.