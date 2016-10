Dagen etter at hun sa ekteskapet var over, ble hun skutt. Partnere står bak ett av tre drap i Norge.

Mandag møter en 51 år gammel mann i Gjøvik tingrett tiltalt for forsettlig drap på sin ni år yngre kone på Gran i Hadeland.

På ettermiddagen fredag 8. januar i år fortalte hun mannen hun hadde vært gift med i nesten 20 år, at hun hadde fått seg ny kjæreste, og at hun søndag skulle på visning før hun ønsket å flytte ut.

Senere har 51-åringen vært tilbake på åstedet og forklart seg i detalj om hva som skjedde. Rekonstruksjonen ble filmet og vil bli vist i retten. Mannen, som er en meget erfaren storviltjeger, forklarer hendelsesforløpet slik:

Da Lørdagsrevyen gikk mot slutten, satt kona i sofaen mens han hadde lagt en patron han selv hadde ladet inn i hennes jaktrifle. Han kom fra kjøkkenet med det skarpladde våpenet i hendene. Skuddet ble avfyrt på noen få titalls centimeters avstand og traff kona i brystet.

Obduksjonsrapporten viser at hun døde momentant av ett skudd gjennom hjertet.

LES OGSÅ:

Dobbeldrapet i Kirkenes: Hun ville ut av ekteskapet og flytte til krisesenter

Visste at ekteskapet var slutt

– Vi mener å kunne bevise at skuddet ble avfyrt ved vilje. Sentralt i saken står forholdet mellom ektefellene i tiden rett før drapet, sier statsadvokat Jo Christian Jordet, som er aktor i saken.

Tiltalte har selv forklart at kona fredag ettermiddag sa at hun ønsket å flytte ut for å starte et nytt liv. 51-åringen har noen dommer for vold, men disse ligger langt tilbake i tid, og gjelder ikke forhold knyttet til avdøde.

Mannens forsvarer, Harald Stabell, sier at hans klient har forklart at Krag-Jørgensen-riflen gikk av ved et uhell:

– Han erkjenner uaktsomt drap og sier at det var et vådeskudd, sier Stabell, som ikke ønsker å kommentere saken ut over dette.

KOMMENTAR:

Han drepte kona og la henne i fryseboksen. Der ble hun funnet seks dager senere. | Inge D. Hanssen

Ett av tre er partnerdrap

De siste 25 årene har det vært 197 partnerdrap i Norge, viser statistikken fra Kripos.

De fem siste årene var 45 av de 158 som ble drept her i landet, enten i et forhold med drapsmannen, på vei ut eller ble drept av eksen.

– Kvinner er ekstra utsatt for vold akkurat når de har fortalt at de bryter ut av forholdet, forteller professor emerita Ragnhild Bjørnebekk, tidligere voldsforsker ved Politihøyskolen i Oslo.

På generelt grunnlag sier hun:

– Mange menn med sterkt makt- eller kontrollbehov eskalerer voldsbruken når de får vite at kontrollen er i ferd med å brytes. Har vedkommende tilgang på våpen og har drukket, øker sjansene for at det i verste fall kan ende med drap, og legger til:

– Politiet over hele landet tar nå i bruk et nytt analyseverktøy kalt «SARA» for å finne frem til hvem som opplever vold fra partner og er ekstra risikoutsatt etter samlivsbrudd. I mange tilfeller er det aktuelt å søke beskyttelse på ett av landets 50 krisesentre.

Tilgang på våpen

Det finnes over 1,32 millioner våpen blant sivile i Norge, noe som plasserer oss på en 11. plass i verden. På en soleklar førsteplass troner USA, fulgt av Jemen og Sveits, ifølge nettstedet gunpolicy.org.

I USA er estimatet at det finnes mellom 270 og 310 millioner våpen på private hender, eller 101 våpen pr. 100 innbyggere. Tilsvarende tall for Norge er 31,3, Sverige 31,6, Danmark 12,2, Finland 45,7 og Island 30,3.

Hver femte nordmann sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2015/2016. Av disse var 13 prosent kvinner, viser SSB-statistikken.

– I Norge har vi en streng våpenlov. Mens man i USA har våpen hjemme for å forsvare seg selv og familien, er de fleste våpeneierne i Norge jegere eller aktive skyttere, sier Bjørnebekk.

Var erfaren skytter

Det er satt av fem dager til saken mot 51-åringen, hvor retten også vil få høre opptak av avhør med parets mindreårige barn samt familie og venner.

Blodprøver tatt samme kveld viser ikke tegn på rus hos tiltalte.

– I avhør har han forklart at han selv ladet patroner og at han satte skuddet i kammeret for å se om det lett lot seg føre inn, sier Jordet.

51-åringen var kjent i skyttermiljøet, og hjalp gjerne til på banen når folk skulle opp til godkjenning for storviltjakt.

Bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen vil kreve erstatning på vegne av parets barn og avdødes foreldre.

Han vil også kreve at tiltalte mister arveretten og muligheten til å bli sittende i uskiftet bo.

Ved ransakelsen fant politiet i tillegg til en ulovlige rifle og en pistol 51-åringen ikke hadde våpenkort for. Også 1098 patroner ble beslaglagt og kreves inndratt til fordel for statskassen.

Med forsettlig drap menes at gjerningspersonen har ment å ta livet av en person. Det kreves ikke at drapet er planlagt, men at hensikten er å ta livet av vedkommende. Minstestraff for forsettlig drap er åtte års fengsel, med 21 år som øvre grense.

I 2015 var gjennomsnittsstraffen etter denne paragrafen 12 års ubetinget fengsel.

Uaktsomt drap er det motsatte, at drapet skjer ved et uhell. Strafferamme på tre års fengsel, seks år ved særdeles skjerpende omstendigheter, men ved for eksempel bildrap kan straffen komme helt ned i noen få måneders fengsel.

Overlagt drap er en planlagt handling. Strafferammen her er inntil 21 års fengsel, ifølge jusinfo.no.

Får fire nye uker i varetekt