«Dark Room»-siktet har jobbet i 11 barnehager i Bergen

Mannen ble pågrepet 26. juli, og ble 28. juli varetektsfengslet i fire uker. Han er tidligere ustraffet og er siden løslatt, skriver Bergens Tidende.

– Han har arbeidet fast i en barnehage siden januar, og også vært vikar i ti andre barnehager i løpet av 16 dager i høst, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland til BT i august i år.

Maria Hessen Jacobsen er mannens forsvarer.

– Saken hans er mindre alvorlig og rollen hans mer perifer. Han har ikke visst at han har vært en del av et nettverk, sier hun.

– Erkjenner han straffskyld?

– Det er uklart, svarer Jacobsen.

Da jentas mor hørte hva datteren skulle være utsatt for, gikk hun til politiet: Det ble startskuddet for en gigantisk politioperasjon

Fakta: Operasjon Dark Room Politiet har siden september 2015 jobbet med et større sakskompleks som etter hvert har fått navnet Operasjon Dark Room. Siden januar har 25 mennesker jobbet med saken.

Tilsammen er 51 personer i Norge identifisert som følge av etterforskningen som omhandler seksuelle overgrep der kontakten skjer på det såkalte mørke nettet. 20 personer er pågrepet i Vest politidistrikt. Av dem er to allerede dømt, mens en sak venter på dom. To saker er henlagt, mens de øvrige 15 fortsatt er under etterforskning.

31 navn er videresendt til andre politidistrikt. I minst ett av disse tilfellene har en gjerningsperson innrømmet å ha begått seksuelle overgrep mot eget barn.

Politiet har identifisert 20 fornærmede – altså ofre for seksuelle overgrep – bare i Vest politidistrikt. Kun en av sakene handler om overgrep begått i utlandet, de andre er fra Norge.

Politiet gjorde fredag en viktig arrestasjon i saken, og kan derfor gå ut med mer informasjon nå.

Skal ha utgitt seg for å være gutt

Politiet siktet ham for besittelse av bilder som seksualiserer barn. Det ble opprettet sak mot mannen da navnet hans dukket opp i en etterforskningssak i et annet politidistrikt, opplyste politiet til BT i sommer.

Politiet mener mannen over flere år har vært del av et internett-miljø som har utvekslet bilder av overgrep. For å få tilgang til bilder, skal han blant annet ha utgitt seg for selv å være en ung gutt.

Søndag informerte bergenspolitiet om «Dark Room»-saken på en pressekonferanse. Mannen er en del av dette komplekset, men har altså ikke visst omfanget av det han deltok i, ifølge forsvareren.

51 menn identifisert

Her er noen av resultatene som ble lagt frem på politiets pressekonferanse om «Dark Room»: