«Dark Room»-siktet politimann suspenderes fra stillingen sin

En erfaren polititjenestemann i Vest politidistrikt ble i helgen siktet for å ha hatt befatning med bilder som viser overgrep mot barn, skriver Bergens Tidende.

Mandag opplyser Vest politidistrikt at politimannen er suspendert inntil siktelsen frafalles eller til han får en rettskraftig avgjørelse.

Fredag slo politiet til mot flere adresser i Hordaland, også mot hjemmet til polititjenestemannen. Hans sønn ble pågrepet der.

Sønnen skal nemlig ha vært sentral i pedofilinettverket som har delt overgrepsmateriale på nett. Ifølge politiet skal han være svært datakyndig og god til å skjule digitale spor. Han skal også ha delt informasjon til andre om hva de skulle gjøre for unngå å bli tatt. Mandag blir han fremstilt for varetektsfengsling.

– Forstår ikke hvorfor

Søndag møtte polititjenestemannen i avhør. Etter det BT får opplyst, skal hans navn ha dukket opp da politiet etterforsket sønnen.

Politimannen tok ikke stilling til straffskyld i avhøret.

– Det er vanskelig å ta stilling til det spørsmålet så lenge han og vi ikke er blitt forelagt hvilke konkrete straffbare forhold han angivelig har utført, sier politimannens forsvarer, advokat Vegard Austgulen.

Han har forklart at siktelsen kom som et stort sjokk, og at han ikke begriper hvorfor han er siktet.

Han forteller videre at klienten hans tar siktelsen tungt, og at den oppleves som et hardt slag.

– Han sier at han ikke forstår hvorfor han er siktet. Det er for det første belastende å bli assosiert med en så stygg sak som den politiet fortalte om i dag. For det andre er det belastende å ha en slik siktelse hengende over seg på grunn av det arbeidet han har, sier Austgulen.

Blir ikke varetektsfengslet

Politimannen ble dimittert etter avhøret.

På søndagens pressekonferanse gjorde politiet det klart at deres egen ansatt ikke er mistenkt for å ha hatt noen rolle i komplekset «Dark Room»-etterforskningen har avdekket.

Hans tilknytning til dette nettverket har vært svært begrenset, opplyste politiet.

– Så langt har vi ikke opplysninger om at politimannen er en del av vårt sakskompleks. Han er under etterforskning av Sør-Vest politidistrikt.

Det sa påtaleleder Gunnar Fløystad på politiets pressekonferanse i Bergen søndag.

Politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet har ransaket politimannens bolig og fritidsbolig i løpet av helgen. Deler av beslaget er gjennomgått, andre deler ikke, men politiet anser ikke at det er grunnlag for å fremstille ham for varetekt.

– Vi mener det ikke er fare for forspillelse av bevis, sier Eskeland.

Spesialenheten ikke involvert

Politiadvokaten opplyser at de mener å kunne knytte politimannen direkte til databeslag der det er funnet materiale som fremstiller overgrep mot barn.

Politimannens sak ble av habilitetshensyn overført til Sørvest politidistrikt ganske nylig.

– Politiet kom over politimannens navn gjennom etterforskningen av en annen sak i det store komplekset. Slik den nå fremstår, er saken hans av en annen alvorlighetsgrad enn andre saker i «Dark Room», sier Eskeland.

– Jeg kan ikke si noe om hvilken tilknytning de ulike i sakene har til hverandre, hverken familiært eller på annen måte, sier Eskeland videre.

Han vil ikke kommentere innholdet i mannens forklaring, eller hvordan han stiller seg til straffskyld.

– Men det er ikke holdepunkter for at han skal ha begått straffbare handlinger i tjeneste. Derfor er heller ikke Spesialenheten varslet av oss.

Politisønnen nekter skyld

Jostein Alvheim representerer polititjenestemannens sønn, som mandag blir fremstilt for varetektsfengsling.

– Min klient har vært i ett avhør og han har ikke erkjent straffskyld, sier forsvareren.

Alvheim ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.