Datter etter helikopterstyrten ved Bergen: – Vi har bedt våre bønner og håper på det beste utfallet

– Vi har bedt våre bønner og håper på det beste utfallet. Nå er han stabil, men fortsatt under behandling, sier datteren Anais (20), til Evening Standard.

Tang ble den andre som kom seg ut av vraket etter styrten. Ifølge piloten Quentin Smith (52) snakket han, men ble så plutselig svært dårlig. Han fikk livreddende førstehjelp av redningsselskapet som kom til stedet i løpet av noen minutter.

Bestemt på å overleve

– Kroppen fikk ikke spesielt hard medfart, men han hadde pustet inn farlige drivstoffgasser som gikk hardt ut over lungene.

Konen May og andre familiemedlemmer har sittet ved David Tangs side etter ulykken.

– Min far er arbeidsnarkoman, en fighter og bestemt på å overleve, har datteren uttalt til Evening Standard.

Tor Høvik

Mannskapet om bord i Redningsskøyten «Bjarne Kyrkjebø» så helikopteret styrte i sjøen: – Mannen hadde hverken pust eller puls

Heltedåd

Den britiske piloten Quentin Smith ble en helt da han fikk berget ut sine to kamerater som styrtet da de skulle lande på superyachten «Bacarella» som lå i Sandviken.

Helikopteret av typen H 125 var i ferd med å synke da Smith, mot alle sikkerhetsregler, svømte inn i cockpit, fant knappen og fikk utløst flytepontongene. Dermed var det mulig å redde de to passasjerene ut fra helikopteret som lå opp/ned i sjøen.

David Tang ble reddet ut. I dårlig sikt svømte Smith inn for å finne Charles Chan (62). Chan skal være eier av superyachten «Bacarella» som søndag fortsatt ligger ved Bradbenken i Bergen.

– Han er en overlever

Datteren Anais sier at familien har all respekt for redningsdåden Smith utførte.

– Det er litt uklart for oss hvordan far kom seg ut. Piloten gjorde alt som sto i hans makt. Vi har den ytterste respekt for han og hans egenskaper. Dette var ikke menneskelige feil, sier hun.

En annen datter av David Tang, Lisa (34) som selv er advokat, er sitert på følgende i avisen:

– Han er en overlever. Han er en svært god svømmer, og har energien til en 21-åring. Hvis noen kan komme gjennom dette, så er det ham.

EJINSIGHT. COM

Styrten etterforskes av politiet: Et løst trekk som traff rotoren var trolig årsaken

Styreformann i tv-selskap

Charles Chan, den tredje passasjeren i helikopteret, blir av ejinsight.com omtalt som eier av «Bacarella». Han er ifølge nettstedet styreformann i det kommersielle tv-selskapet TVB i Hongkong.

Han skal ha vært på vei til ferie i Norge da helikopteret styrtet i Sandviken. Chan ble relativt raskt skrevet ut fra Haukeland etter ulykken, mens vennen David Tang fikk langt hardere medfart.

Chan er tilbake i Hongkong der han ikke har villet kommentere hendelse til lokale medier.