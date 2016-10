De veier opp til 60 tonn. De er over 25 meter lange. Formelt heter de modulvogntog. De har også fått navnet monstervogntog.

Etter at de i 2008 fikk slippe til på utvalgte norske veier, som en forsøksordning, har utviklingen gått raskt.

I 2014 fikk de permanent grønt lys. Siden har blant andre NHO Logistikk og Transport presset på for å utvide ordningen.

I år har Vegdirektoratet tillatt at man kan søke dispensasjon for å kjøre modulvogntog også på «tilstøtende» veier til hovedveiene der de kan operere i dag.

Monstervogntogene vil altså dukke opp på stadig flere veier.

Fakta: Her kan du komme til å møte monstervogntog i fremtiden Rv. 9 Kristiansand–Vennesla E39 Kristiansand–Stavanger E39 Stavanger–Bergen E16 Sandvika–Bergen E134 Hokksund–Haugesund E6 Lillehammer–Trondheim RV 3 Elverum–Ulsberg E136 Dombås–Spjelkavik RV 39 Spjelkavik–Ålesund Fv 64 Åndalsnes–Molde RV 39–RV 70 Molde–Kristiansund E10–E6 Riksgrense Bjørnfjell–Narvik RV 39 Riksgrense Sverige–Alta Pluss altså aktuelle «tilstøtende veier». Mellom 60 og 70 strekninger er aktuelle.

Derfor øker monstervogntog dødsrisikoen

Et modulvogntog består av enten lastebil med semitrailer, trekkbil med semitrailer og påhengsvogn, eller trekkbil med to påfølgende semitrailere.

De har én klar fordel: De gir i utgangspunktet behov for færre lastebiler på veiene.

Færre lastebiler innebærer også færre dødsulykker med tungtransport, der Norge ligger påfallende høyt på statistikken sammenlignet med mange andre europeiske land.

Men ifølge TØI blir gevinsten mer enn opphevet:

TØI kan ikke vise til høyere faktiske dødstall for store vogntog – de mener tallgrunnlaget er for lite, men begrunner økt dødsrisiko slik, i sin rapport:

Andelen uerfarne, utenlandske sjåfører vil øke. Modulvogntog er spesielt gunstig for langtransport, hvor utenlandske aktører har store og økende markedsandeler.

Ikke-skandinaviske transportører har opp mot tre ganger høyere ulykkesrisiko enn skandinaviske transportører.

Modulvogntog trenger mer plass i svinger. Mange ulykker skjer på veier som for smale til at to store kjøretøy kan møtes. Når hjul havner utenfor hvit stripe øker faren for at sjåføren mister kontroll.

Forbikjøringer tar lengre tid.

Økt vekt og større dimensjoner på kjøretøyene reduserer muligheten for raske og smidige manøvrer.

Økt vekt gir større skader i kollisjoner og reduserer gevinsten ved ny teknologi som automatisk nødbrems.

Økt vekt øker belastningen på motor, drivverk og bremsesystem. Det igjen øker sannsynligheten for varmgang i kjøretøyene i stigninger, og større brann om et kjøretøy skulle ta fyr i en tunnel.

Faren for tekniske feil og svakheter øker for kontaktleddet mellom kjøretøy og tilhenger. En enkeltfeil i lasting, sikring eller bremser kan forplante seg gjennom hele vogntoget.

Med mer lasteplass styrker lastebilen sitt konkurransefortrinn. Da blir det flere av dem.

Ikke på alle veier

Regjeringen sier at en rekke kriterier skal være oppfylt før veier kan åpnes for modulvogntog.

Det gjelder blant annet last, totalvekt, veibredde og kurver, stigning, utforming av kryss og rundkjøringer, forholdet til gående og syklende og planoverganger over jernbanen.

NHO protesterer på TØI-konklusjonene

Erling Sæther er direktør i NHO Logistikk og Transport, som har mange av landets største transportaktører som medlemmer.

Han ivrer fortsatt for modulvogntogene:

– Undersøkelser i Sverige, som har hatt modulvogntog i 25–30 år, viser at de faktisk er tryggere, fordi de har lavere tyngdepunkt. Det er ikke påvist noen økt ulykkesforhold sammenlignet med andre vogntog, sier han.

Til dette sier forsker Per Andreas Langeland hos TØI, som fronter rapporten, at erfaringsgrunnlaget så langt er lite. Og at tunge kjøretøy har særlige problemer på norske veier.

– De blir ikke mindre av at kjøretøyene blir lengre og tyngre, sier Langeland.

Akkurat hvor mye av norske veier er dårligere enn de burde være?

I det ferske forslaget til samferdselsbudsjett for 2017 gir Regjeringen selv svaret.

Norske veier utsettes for stor slitasje. Behovet for gjentatt asfaltering er stort. Men visste du at det bare er en liten andel av bilene på veien som står for ødeleggelsene?