De fikk Nobelpriser for bruk av farlig plantevernmiddel og lobotomi

Fredag klokken 11.00 skal Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five offentliggjøre årets Fredsprisvinner, nøye utvalgt blant 376 kandidater.

I anledning presentasjonen har nyhetsbyrået AP sett nærmere på fem nobelpriser-vinnere som det i ettertid kan stilles spørsmål ved.

Alfred Nobel ønsket å hedre forskere, politikere eller spesielle personligheter som hadde gjort størst nytte for menneskeheten. Prisene utdeles innen medisin, fysikk, kjemi, litteratur og for fredsarbeid.

Nobelstiftelsen

Fritz Haber

Den tyske kjemikeren Fritz Haber fikk i 1918 Nobelprisen i kjemi for å ha oppdaget hvordan man kan lage ammoniakk av nitrogen og hydrogengasser. Metoden ble brukt for å produsere gjødsel, noe som førte til store fremskritt for landbruket over hele verden.

Men Nobelkomiteen overså fullstendig Habers rolle i kjemisk krigføring under første verdenskrig. Han støttet entusiastisk Tysklands krigføring, og han overvåket og veiledet i det første store gassangrepet ved Ypres i Belgia i 1915. 10000 allierte soldater ble rammet av angrepet. Halvparten døde, mens resten ble blindet midlertidig.

Nobelstiftelsen

Johannes Fibiger

Den danske legen og patologiprofessoren Johannes Fibiger fikk i 1926 Nobelprisen i medisin for å ha oppdaget at rundorm forårsaket kreft hos rotter. Fibiger mente at hans forskning viste at rotter som fikk inn seg larver fra ormen når de spiste kakerlakker, utviklet kreft Nobelkomiteen mente at dette medførte riktighet.

Senere viste det seg at rottene utviklet kreft fordi de manglet vitamin A.

Nobelstiftelsen

Paul Müller

Den sveitsiske kjemikeren Paul Müller fikk i 1948 medisinprisen for å ha oppdaget nye måter å bruke plantevernmiddelet DDT på: middelet var svært effektivt for å utrydde fluer, mygg, biller og andre insekter som kunne være skadelige for avlinger og som kunne overføre sykdom som malaria og tyfus til mennesker. Denne bruken av DDT sparte hundretusener av menneskeliv og førte til at malaria ble utryddet i Sør-Europa. Men på 60-tallet fant miljøvernforkjempere ut at DDT forgiftet dyrelivet og miljøet.

I USA ble DDT forbudt i 1972. I 2001 ble middelet forbudt gjennom en internasjonal avtale, som likevel tillater bruk av DDT i land som er plaget av malaria.

Nobelstiftelsen

Antonio Egas Moniz

Mannen som oppfant lobotomering for å behandle psykisk syke fikk Nobelprisen i medisin i 1949. På den tiden ble det å skjære og kutte i hjernen ansett som en gode idé. Men det å gi nobelprisen til den portugisiske legen Antonio Egas Moniz tilhører neppe komiteens lyseste øyeblikk.

Eksperter: Disse har fortjent fredsprisen mest og minst

Lobotomering ble en utbredt behandlingsmetode i 40-årene. Under utdelingen av prisen uttalte komiteen at oppdagelsen og bruken av lobotomering tilhører en av de viktigste oppdagelse som noensinne var gjort innen psykiatrisk terapi.

Nobelprisene - Aftenposten

Metoden viste seg å ha noen alvorlige bivirkninger, noen pasienter døde og andre ble påført store hjerneskader. Også det som ble betraktet som vellykkede operasjoner førte til passive og følelsesløse pasienten. I 50-årene ble metoden erstattet av medisiner og brukes svært sjelden i dag.

Disse fikk aldri fredsprisen

AP

Mahatma Gandhi

Den indiske fredsforkjemperen Mahatma Gandhi er ansett som historiens mest markante talsmann for ikkevoldelig motstand. Han ble nominert til fredsprisen fem ganger, men fikk aldri prisen.

Fredspriskomiteen innrømmer sjelden feil, men har senere erkjent at det var feil at Gandhi ikke ble tildelt prisen. I 1989, da Dalai Lama ble tilkjent prisen, sa komiteens leder Egil Aarvik at prisen også måttes sees som en heder til Mahatma Gandhi.