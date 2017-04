– Erfaring fra tidligere år viser at første påskedag er den største hjemferdsdagen. Mange steder er det saktegående kø, og vi ser nå at trafikken bare øker på, sa Leif Christensen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Sør, til Aftenposten like før klokken 17.

Det gjaldt spesielt på E16 mellom Hønefoss og Sollihøgda.

– Det hadde jo vært kjekt om vi kunne fordele de reisende helt likt mellom påskedagene. Men så enkelt er det ikke, sier Christensen.

Men det ventes også en del trafikk andre påskedag ettersom påsketrafikken de siste årene har jevnet seg noe ut på disse to dagene, ifølge Statens vegvesen.

Barnefamiliene drar først

Ved 20-tiden søndag hadde flyten i trafikken bedret seg noe en del steder, se oversikten lenger ned i artikkelen.

Fikk du med deg denne? I ett fylke stryker nesten halvparten på førerprøven

Økende trafikk flere steder

Klokken 20.30 søndag var status i påsketrafikken slik:

Riksvei 7 Geilo–Hønefoss: Tett trafikk uten forsinkelser. Avtagende trafikk.

E16 Hønefoss – Sollihøgda: Tett trafikk uten store forsinkelser.

Elverum: Tett trafikk.

E6 Lillehammer–Hamar: Stedvis tett trafikk.

E18 Kragerø–Drammen: Normal trafikk.

E18 Bamble – Larvik: Tett trafikk uten forsinkelser.

E18 Holmestrand-Drammen: Tett trafikk uten store forsinkelser.

E134 Kongsberg–Drammen: Tett trafikk uten forsinkelser.

Fv40 Geilo–Kongsberg: Tett trafikk uten forsinkelser og trafikken er avtagende.

E16 Dale mot Bergen: Tett trafikk og kø.

E39 fergesambandet Mortavika og Arsvågen: Én time ventetid ved Arsvågen.

– Det er særlig barnefamiliene som skal komme tilbake til en normal hverdag på tirsdag, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad hos Vegtrafikksentralen Øst.

– Er det knallvær ser vi gjerne at de venter de til the bitter end. Men i år har mange hatt lite snø, sier hun.

Imidlertid er det forventet greie kjøreforhold.

– Alle fjelloverganger er åpne. Siden det ikke er meldt om uvær vil det nok holde seg slik. Det er heller ingen fra publikum som har henvendt seg, sier Leif Christensen i Region sør.

– Følg på køen

Og ja: Reisende oppfordres til å ha tålmodighet og holde køen.

– Hold forsvarlig avstand til bilen foran deg og følg på når køen setter i gang etter stans, sier Christensen.

– Det høres kanskje unødvendig ut å be sjåførene om det, men vi ser stadig vekk på monitorovervåkingen at folk ikke følger på når køen tar seg opp. Det skaper lenger kø enn nødvendig, sier han.