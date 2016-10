De gamle eierne holder igjen Rygge-konsesjonen

– De leverte den jo fra seg i juni. Hvorfor skal de da ta den tilbake i september, etter at vi er kommet på banen, sier daglig leder Knut R. Johannesen i Rygge Airport AS til Moss Dagblad.

Han stusser over manøveren til Rygge Sivile Lufthavn, hvor Olav Thon og Orkla er hovedaksjonærer med 40 prosent hver. De legger ned driften 31. oktober, men framholder nå at det vil ta mer tid enn planlagt å avvikle.

Rygge Airport kan på sin side ikke få konsesjon før den eksisterende konsesjonen er avsluttet. Og uten konsesjon, kan ikke selskapet inngå avtaler med flyselskaper.

Administrerende direktør Pål Tandberg ved flyplassen benekter at RSL har en skjult agenda, men poengterer samtidig at «en konsesjon innebærer både forpliktelser og rettigheter».

– Rygge Airport må først dokumentere at de kan oppfylle betingelsene for å drive flyplassen. Det enkleste hadde vært at de kjøpte alle aksjene i RSL og terminalbygget. Det betinger igjen at de må legge fram en økonomisk plan og et kundegrunnlag, slik at våre eiere har noe konkret å forhandle om, sier han.