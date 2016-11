De tre savnede etter ras fremdeles ikke funnet - politiet har overvåket området med nattkikkerter

Rundt klokken 12 fredag ga geologene grønt lys til at letemannskaper med hunder kunne starte søk etter de tre savnede og antatt omkomne mennene i rasområdet.

Politiet opplyste fredag morgen at de som trolig er omkommet er litauske statsborgere.

Har identifisert hvem som er savnet

De savnede er en 43 år gammel mann fra Kaunas, en 27 år gammel mann fra Kedainiai og en 47-årig litauer der hjemsted ennå ikke er kjent.

Politiet bekrefter at til de antatt omkommende er varslet fredag morgen.

– Vi har folk der oppe i hele natt, som har brukt nattkikkerter og sett etter bevegelse inne i rasområdet, fortalte operasjonsleder Gunnar Bjanes ved politiets operasjonssentral for Romerike fredag morgen. .

Politiet har rekvirert gravemaskiner for å sette disse inn i letearbeidet når området er klarert fra geologene,

Torsdag ble det gjort søk fra helikopter med lyskastere uten resultat, og politiet antar at de tre savnede har mistet livet.

Hans O.Torgersen

400 meter bredt ras

Det var klokken 15.45 torsdag ettermiddag at politiet fikk melding om at et jordras hadde gått i Asakveien i Sørum kommune, i nærheten av en klatrepark.

Raset var 400 meter bredt og var nesten er 300 meter langt.

Seks skogsarbeidere som jobber på en gård i nærheten var i området og drev med skogsarbeid da raset gikk.

Tre av dem kom seg ut og meldte fra til politiet at de savnet tre kolleger. Ifølge VG vil disse bli avhørt for å skaffe få informasjon som i første omgang kan brukes i letearbeidet.

Skadet av fallende tre

– Den ene som kom seg ut var skadet av et tre som falt over ham. Han er nå kjørt til Ahus, sa politiets innsatsleder, Knut Hammer torsdag kveld.

Hans O. Torgersen

Et hus ble evakuert, og en traktor skal ha blitt tatt av raset. Det har vært veiarbeid i området, men arbeidslaget på seks fra Nedre Asak gård drev ryddearbeid i skogen da raset startet.

– Vi har søkt med varmesøkende kamera fra helikopter. Vi har ikke fått utslag hverken fra traktoren eller fra de tre personene, sier Hammer.

Litt over klokken 19.30 torsdag opplyste politiet at redningsaksjonen gikk over i en ny fase med søk etter antatt omkomne personer.

– Sørum kommune har etablert kriseledelse og jobber med håndtering av situasjonen, sier ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen, i en uttalelse på kommunens hjemmesider.

Advarte om rasfare

Kvikkleirekart fra Norges geografiske undersøkelse (NGU) viser at skredet har gått i et område som er utsatt for nettopp leirskred. Ifølge kartoversikten ligger rasstedet ved et område som er definert som risikoklasse 3 på en skala som går fra 0 til 5.

Allerede for to år siden varslet sivilingeniør Stein H. Stokkebø om faren for skred i området i Sørum hvor tre personer trolig mistet livet torsdag, skriver Romerikes Blad.

– Jeg har sett faresignaler flere steder i dette området, jeg har forklart for Sørum kommune hva som kommer til å skje, og hvorfor. Senest for kort tid siden oppsummerte jeg dette. Jeg anså sjansen for stor for at noe ville skje nå i 2016, sier daglig leder Stein H. Stokkebø i Stokkebø Competanse til Romerikes Blad.

Firmaet jobber blant annet med ras- og støysikring, erosjons- og flomsikring og miljøteknikk.

Han sier han i ett til to år har advart Sørum kommune om at noe slikt kunne skje, med referanse til et prosjekt han er engasjert i.

Sørum-ordfører Marianne Grimstad-Hansen sier hun ikke kjenner til advarslene. Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune, Marianne Aasen, vil ikke kommentere påstandene.

Nabo: Har gått ras før

Nærmeste nabo sa til Aftenposten at det har pågått anleggsarbeid i området. Ifølge henne har det også gått ras her tidligere.

– Jeg husker at det gikk et jord- og leirras der på 1980-tallet. Nå var det blitt jobbet både med en vei og arbeider på klatreparken «Høyt og lavt» som Nedre Asak gård åpnet i fjor, sier Karin Asak Sandmo.

Det er så langt ikke klart hva er som er årsaken til at skredet ble utløst.