Den populære turstien er nå helt stengt

Søndag kveld ble det meldt om et femti meter bredt stein- og jordras i Aurlandsdalen, en av Norges mest populære turstier. Det skriver BT.

Det var to fotturister som oppdaget raset og fikk meldt fra. Raset gikk i nærheten av Sinjarheim, som ligger på nordsiden av Aurlandsdalen.

– Nå må vi bare få ryddet opp så fort som mulig. Det kommer en entreprenør til stedet tirsdag som vil vurdere hva som skjer videre. Det blir også en formell behandling i kommunen, så vi får bevilget litt penger, sier Distad.

Raset gjør at stien er helt blokkert.

Han forteller at sesongen akkurat er i gang. Det betyr at lokalt næringsliv har begynt å åpne for sesongen, og ser frem til å ta imot årets fotturister. Rundt 15.000 mennesker går turen hvert år.

Virket lovende

Flere frivillige har holdt øye med og vedlikeholdt stien gjennom våren. Distad var også i området i begynnelsen av mai. Innimellom går det ras i området, men alt virket så lovende i år.

– Det har ikke vært noen steinras til nå, men det er vel kanskje en del snøsmelting den siste uken som har ført til dette. Raset består av stein og jord, sier han.

– Regner dere med å få åpnet stien i løpet av uken?

– Det kan jeg ikke love, men det er høyt prioritert, sier han.

Fotturister i god behold

Søndag ble luftambulansen kalt ut for å undersøke at alt sto bra til med de to fotturistene som oppdaget raset.

«Da har luftambulansen vært i kontakt med de 2 personene som gikk inn på Siljarheim på fredag. De har det bra» skrev politiet i Sogn og Fjordane på Twitter søndag kveld.

Foreløpig er det ikke aktuelt å sende en geolog til stedet.