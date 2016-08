Den tiltalte 40-åringen funnet skyldig i drapet på Kristin Juel Johannessen

Juryen mente dermed åpenbart at det ikke hefter noen tvil om at DNA-profilen som ble funnet under Kristins negler ble avsatt av drapsmannen.

– Det var godt å høre at han ble funnet skyldig. Vi hadde forventet det, men man kan aldri være sikker med en jury. Vi har følt oss sikre, men det er jo juryen som avgjør, sier Roar Juel Johannessen til NTB. Han er faren til jenta som ble drept i august 1999.

Tiltalte skuffet

– Han står på det han har sagt hele tiden og er selvsagt skuffet over kjennelsen, sier 40-åringens forsvarer, advokat Brynjar Meling til NTB.

Forsvarer Brynjar Meling sa i sin prosedyre at det kan være mulig at tiltaltes DNA kan ha kommet på Kristins negler på andre måter enn ved direkte kontakt, og at det kan ha skjedd under oppbevaring, behandling og håndtering av neglene i de 17 årene som er gått siden drapet.

Forsvareren mente det heftet så mye tvil også om mange av de andre bevisene, blant annet observasjonene av den såkalte Lågendalsmannen, at tvilen måtte komme tiltalte til gode. Meling mente derfor at juryen derfor måtte svare nei på skyldspørsmålet.

Lagdommeren: - En oppkonstruert tvil

Lagdommer Mette Trovik var ganske klar i sin rettsbelæring hvor hun gikk gjennom de viktigste bevisene; etter grundige vitneavhør av sakkyndige fra Rettsmedisinsk institutt og alle politifolkene som på noen måte hadde hatt med Kristins negler å gjøre; at tiltaltes DNA kunne ha kommet på Kristins negler på annen måte enn ved direkte kontakt under drapet, mente hun var en oppkonstruert tvil.

Olav Olsen

Vil få høre fra familien

Aktor, statsadvokat Alf Martin Evensen, sa i sin prosedyre torsdag at de mange bevisene, og spesielt DNA-beviset, gjorde ham overbevist om at det er tiltalte som kvalte den 12 år gamle jenta da hun var på vei til badeplassen.

De tre juridske dommerne godtok etter en kort rådslagning juryens kjennelse.

Kristins mor, far og søster var til stede i rettssalen da juryen trakk seg tilbake torsdag formiddag. Fredag vil retten få høre fra familiemedlemmene selv hvilken påkjenning og tragedie drapet på datteren og søsteren har vært for dem. Det vil også bli prosedyrer om erstatningskravet.

Mandag skal aktor og forsvarer holde sine prosedyrer om hvilken straff den 40 år gamle tiltalte skal dømmes til, etter at juryen nå har funnet ham skyldig.