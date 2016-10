Denne plassen skulle vært tom for biler

Enkelte av bussrutene som passerer Tusenfryd har nå dobbelt så mange passasjerer som før streiken.

– Streiken hos NSB har uheldige konsekvenser for våre kunder som daglig opplever svært fulle busser og frakjøringer, der bussene rett og slett er fulle at ikke kan stanse og ta med flere passasjerer, sier kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter, kollektivselskapet for Oslo og Akershus.

Buss i stedet for tog

Tall fra Ruter forteller at bussene i Follo-regionen har 15.000 flere passasjerer hverdagene under togstreiken enn før streiken.

Det betyr at flertallet av de 20.000 togpassasjerene som er rammet av streiken ser ut til å ta buss til og fra Oslo.

– Det er spesielt områder i Follo og Oslo syd som er påvirket. Vi har registrert en trafikkvekst på bussene vel 50 prosent, sier Myhren.

Ifølge Ruter viser tallene at svært mange som normalt tar toget, har funnet alternativ reisemulighet med buss, enten direkte, via bussbytte eller innfartsparkeringer.

Dobbelt så mange passasjerer

Bussene som passerer Tusenfryd på Vinterbrosletta, blant andre Drøbak-bussen - linje 500, kjører nå med dobbelt så mange passasjerer enn normalt.

Det er spesielt i rushtiden som det blir trangt på bussene og passasjerer må se både én og to busser gå fra seg før det er plass til dem.

– Siden streiken startet har det vært frakjøringer spesielt mellom Hauketo og Oslo sentrum, men også fra Tusenfryd. Det er nå frakjøringer på disse linjene også utenfor rushtid.

Store forsinkelser

Det har også vært mer trafikk på lokalveiene i Oslo syd og i Follo, noe som medfører store forsinkelser på andre busslinjer som i utgangspunktet ikke er direkte berørt av streiken.

Ruter har ikke satt inn ekstra busser under streiken.

– Vi forholder oss til de spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt som denne og har derfor ikke hatt mulighet til å sette inn ekstra kapasitet. Generelt i denne situasjonen nå anbefaler vi reisende å beregne god tid og å reise utenom rushtid hvis de har mulighet, sier Myhren.