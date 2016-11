Det er ikke sikkert du får se politiet i disse uniformene

Motepolitiet på Facebook har vendt tommelen unisont ned for de nye innsatsuniformene som politiet skal teste ut.

«The empire strikes back», «fin om man jobber for et fascistisk regime», og «bryggesjauere med politiskilt på armen», er blant beskrivelsene som er blitt brukt.

Kanskje er det fargen som er problemet, undrer noen. Kjeledressene som skal testes er laget i et stoff kalt «urban kamuflasje».

Mange har hatt det morsomt på bekostning av politiets nye beredskapsuniformer, som skal testes fra mandag: – Minner om DDR eller renholdsarbeidere

Tester farge og egenskaper

Politiet påpeker at bildet der politiet spaserer i Oslos gater med uniformen er misvisende, ettersom testingen begrenser seg til områder som ikke vil være synlig for publikum.

Endelig form og farge på uniformen er ikke bestemt.

– Det er satt krav til hvilke egenskaper en mulig ny uniform må ha, blant annet med hensyn til flammehemmende og taktisk utforming. Det er blant annet disse kravene som skal testes ut på trening og i øvelser i perioden. Tredelingen av uniformen og fargevalg er også elementer som skal testes ut, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politiet.

– Ikke konkludert

Mange hundre har kommentert på uniformene i sosiale medier. Smedsrud registrerer at assosiasjonene er mange og varierte.

– Det er derfor viktig å få frem at det enda ikke konkludert med hverken form eller farge på uniformen. Spesielt valg av farge vil være et av elementene som vil bli gitt særskilt grundig vurdering før vi konkluderer, sier han.

– Hva synes dere om at en mulig ny politiuniform får så stor respons?

– Det er naturlig at politiets bekledning vekker interesse blant publikum. Det er positivt at folk engasjerer seg. Vi må likevel presisere at uniformen som nå testes er en mulig ny uniform for tjenestepersonell i utvalgte deler av politiet, sier Smedsrud.

Det er med andre ord ikke aktuelt å bytte ut dagens uniform som brukes av patruljerende tjenestemenn og –kvinner. Omfanget av testingen som mstarter mandag begrenser seg også til områder som ikke vil være synlig for publikum.