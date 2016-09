Det lønner seg å høre på musikk når du trener

- Noen kan oppleve at musikk kan forstyrre, men de fleste mennesker jeg har snakket med har utbytte av det, sier overlege Audun Myskja.

Han er faglig leder ved Senter for Livshjelp i Ski, der han også bruker musikk i behandlingen. Myskja anbefaler å prøve å bruke musikk til trening, dersom du ikke har gjort det allerede.

Kan øke prestasjonen

- Musikk har veldefinerte virkninger i nervesystem, hjerne og kropp. Når du får en musikalsk puls på øret, blir det plukket opp slik at nervesystemet og hjernen kan organisere seg bedre, og impulsene i nervesystemet blir mer effektive, sier han.

Enkelte har hevdet at musikk i trening nærmest kan sidestilles med prestasjonsfremmende midler. Blant annet har en undersøkelse, gjort av Brunel University i Storbritannia, vist at man ved riktig bruk av musikk kan få en økning i prestasjoner på 10-15 prosent.

- Et av de mest kjente eksemplene her er Haile Gebrselassie fra Etiopia som satte verdensrekord på 10.000 meter flere ganger. Han brukte en sang med litt oppløftende rytme som han hadde på øret hele tiden. Den var ikke for hard eller voldsom, men hadde en litt rullende rytme. Musikk kan nesten fungere som en trener som står der og roper «litt til, litt til», slik at man får den drahjelpen man trenger, når det røyner på, sier Myskja.

VALERY HACHE / AFP

Som en treningspartner

Personlig trener Rune Asp mener utbyttet av å lytte til musikk til treninger er så stort at han foreslår for kundene sine å gjøre det. Asp har jobbet i treningskjeden Sats i ti år, i hovedsak ved «flaggskipet» på Bislett, der han har mellom 25 og 30 kunder i uken.

- Jeg anbefaler å trene med musikk. De fleste som ikke trener med en kompis eller venninne, foretrekker musikk. Det gir en stor fordel. Man gir mer, man får mer energi og et slags kick av det. At folk gir det lille ekstra med musikk, er jeg helt sikker på, sier han.

- Man gir litt mer hvis man er glad. Og det gir mer energi hvis man synes det er tungt å komme i gang. Det blir lettere å snu det til noe positivt, sier Asp.

– Klarer å presse meg mer

Trine Eide Teigen har Asp som personlig trener og har gått hos ham siden april. Hun trener for å holde seg i form og prøver å få til tre til fire dager med trening i uken.

- Uten musikk hadde jeg nok mistet treningsmotivasjonen med en gang. Jeg klarer også å presse meg mer med musikk. Hvis jeg for eksempel har som mål å jogge en viss periode, vet jeg at sangene varer omtrent tre minutter og kan telle dem slik at jeg ikke mister motivasjonen helt, sier hun.

Hun forteller at hun setter i øreproppene bare hun skal ut og gå. For henne er det nesten som en vane og en bakgrunnsstøy som må være der.

- Jeg klarer meg ikke uten hvis jeg skal løpe, og det hjelper meg også over dørstokkmila. Jeg merker også at musikk med fart hjelper meg hvis jeg blir sliten. Jeg løper jo raskere da, forteller Teigen.

Prøv deg frem

Myskja forteller at det ikke nødvendigvis trenger å være musikk «på øret» som gir motivasjon. Hvis treningen føles tung, kan man også dra frem en sang eller rytme inni seg.

- Om du vil ha det på øret eller som indre sang, vil jeg anbefale at du prøver deg frem til, for å så søke i ditt «indre laboratorium» om hva som gir deg drivkraft, sier han.

Overlegen understreker hvor stor betydning det har at vi holder oss i bevegelse, og at det da er viktig å finne ut hva som gir deg lyst til å være aktiv.

- Det er viktig for de fleste mennesker å finne ut hva som gir drivkraft og finne ut hvorfor man sliter med motivasjonen og hvordan man kan bruke musikk som drahjelp, sier Myskja.

Finn den rette musikken for deg

Musikk kan endre fastlåste følelser for eksempel ved angst eller depresjon, eller brukes for å falle til ro og finne stillhet om man er stresset og føler uro.

- Jeg har vært borti mange pasienter med Parkinsons sykdom som jeg har forsket på, som synger inni seg når de står fast og ikke kommer videre. Når de synger en sang som gir bevegelse og glede, kan den sette dem i gang, sier overlege Audun Myskja.

Fikk Pippi på hjernen

Han illustrerer med et eksempel: - En Birken-veteran hadde fått Parkinsons. Han skulle gå Birken, men det stoppet for ham. Plutselig begynte «Pippi Langstrømpe»-temaet å synge inni ham, og han kom i gang igjen og fullførte rennet, sier Myskja. Legen har hatt gode erfaringer med denne teknikken selv. Han forteller om en skitur i Trollheimen for mange år siden, da han plutselig opplevde et skikkelig væromslag.

- Hvis man blir sliten, kan man ta frem en sang der man oppdager effekt. I dette tilfellet begynte skiene å kladde og jeg ble gående langt ute i fjellheimen uten noen plan B for å komme hjem. Men plutselig kom «Dum og deilig» inn.

- Jeg gikk hele veien tilbake med den spillende inni meg. Sangen overstyrte slitenhet og negative tanker. Dette er 40 år siden eller mer. Jeg merket at sangen spilte på et indre lydspor og drev kroppen videre, uten at jeg trengte å gjøre noe. Det var første gangen jeg forsto betydningen av musikk for å hjelpe på yteevnen, forklarer han.

Musikk øker lysthormonene

Å lytte til musikk som gjør oss glade, øker nivået av lysthormoner i kroppen. Det kan hjelpe oss med å komme over den velkjente dørstokkmila og gi oss det dyttet som skal til for å komme oss på trening.

Myskja forteller at man gjerne må bruke litt tid på å finne den rytmen som passer for deg. I mange sammenhenger kan det være en liten nyanse i takt som skiller mellom musikk som hjelper og den som ikke gjør det.

- Du må prøve deg frem. Det er individuelt, jeg har ikke den ene som hjelper. Pharrell Williams’ «Happy» er betraktet som en gladlåt - men det er dermed ikke sagt at alle kan bruke den for å få større treningsmotivasjon. Rytmen og musikksmaken varierer fra person til person. Finn din, oppfordrer Myskja.