Det som skulle hindre feil førte til full stans i togtrafikken

Det var en feil i Jernbaneverkets overføringsnett for datakommunikasjon som førte til full stans i togtrafikken på Østlandet mandag.

– Datatrafikken gikk i ring på en måte som gjorde at systemet døde, og man klarte ikke lenger å sende data i eget nett, sier Sverre Kjenne, leder i Jernbaneverkets signal- og teleavdeling.

Togtrafikkstansen førte til at tusener av reisende ble forsinket.

Klokken 13.36 var trafikken i gang igjen, men Jernbaneverket opplyser at innstillinger fortsatt på påregnes.

Feil i forrige uke

Kjenne forklarer at Jernbaneverket har systemer for å hindre at en feil skal føre til at store deler av jernbanen blir rammet.

– For å kunne sende signaler bruker vi fiber, de tekniske systemene forutsetter fiberkommunikasjon for å fungere. Og for at vi skal være helt sikker på at denne kommunikasjonen fungerer, har vi doble kabler/linjer slik at kommunikasjonen ikke stanser opp dersom en linje slutter å virke, sier han.

I forrige uke oppsto en feil på en av disse fiberlinjene, men det ga ikke noe utslag fordi den andre linjen på strekningen fortsatt fungerte, forklarer Kjenne.

– Men for å sikre at dette ikke skulle forårsake problemer senere, etablerte vi en ekstralinje der feilen hadde oppstått. Og det er denne linjen som i dag har skapt problemer.

– Det oppstod det vi kaller en «ringsituasjon» der kommunikasjonen gikk i ring i stedet for å sendes videre, sier Kjenne.

Det innebærer at datatrafikken som driver jernbanes systemer stopper opp. Når det oppstår feil i kommunikasjonssystemene kan det av sikkerhetsmessige grunner ikke kjøres tog.

– Tar dette på egen kappe

Kjenne vet ikke nøyaktig hva som gjorde at linjen som egentlig skulle hjelpe, skapte problemer.

– Det er første gangen denne typen feil oppstår. Vi gjør nå en årsaksanalyse for å finne ut nøyaktig hva som har skjedd.

På Østlandet har det flere ganger den siste tiden vært problemer i togtrafikken:

Forrig uke ble passasjerer innesperret på tog etter strømbrudd

I juni førte en feil i kommunikasjonssystemet til delvis stans i togtrafikken i hele landet

I tilleg ble nesten all [togtrafikk til og fra Oslo S erstattet av busser i begynnelsen av august

– Er det grunn til bekymring?

– Jeg blir alltid bekymret når det oppstår problemer. Men problemene den siste tiden har ingen sammenheng og har vært forårsaket av ulike ting, sier Kjenne.

– Er problemene forårsaket av behov for utbedring?

– Nei. Forrige uke var det snakk om et strømbrudd. Det som har skjedd i dag tar vi på egen kappe, og det er ikke mangler på midler eller systemer. Det er rett og slett en veldig uventet feil, sier Kjenne.

