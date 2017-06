Dette er den 66. maurarten som er påvist i Norge!

Hvis du trodde at maur er maur, så tar du helt feil. Ifølge Wikipedia er det registrerte 12.500 arter i verden, og man antar at det det er mellom to og tre tusen som ennå ikke er oppdaget og kartlagt.

Wikipedia må oppdateres

I land med kaldt klima, er artsmangfoldet mindre. Ifølge Wikipedia sent mandag kveld, er det bare 65 arter maur som lever her til lands.

Men der er Wikipedia ikke lenger helt à jour

Etter at insektforsker Ødegaard fant sumpeitermaur (Myrmica gallienii), kan vi skryte av at det nå er registrert 66 arter maur i Norge.

En sjelden raring

Før Ødegaard oppdaget maurarten nede i Vestfold et sted, var sumpeitermauren kun funnet på seks steder i Sverige og to i Danmark. Det var derfor han ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA), fikk den store maurskjelven. Han oppdaget nemlig en sjeldenhet som skiller seg fra andre maur ved at lever ved vann og sumpområder som jevnlig oversvømmes.

Funnet skyldes ikke en tilfeldighet. Ødegaard har vært på leitinge etter den lille krabaten i flere år, før han endelig fant et eksemplar. Han har vært på leit fordi han, sammen med kolleger ved NINA, jobber med å samle Norges maur i bokform.

Den første samlingen med norske maurarter kom i 1880.Da klarte man å påvise forskjellige 18 arter.

Fakta: Sumpeitermaur ... heter på latin Myrmica gallienii. Det er en liten tass på rundt en millimeter som trives best i myr- og sumpområder. Den er påvist i de aler fleste europeiske land og Kina. Spesielt i Polen og Hviterussland kan den i enkelte områder være dominant.

– Når vannet kommer, skalker mauren alle luker i bolet, og danner levende flåter av maur som klamrer seg til hverandre og vegetasjonen som stikker opp av vannet. På det viset holder de seg flytende til vannet trekker seg tilbake, og marka tørker opp, sier Ødegaard.

Systematisk leting

Mauren snur mer jord enn metemarken

For dem som syns maur kun er irriterende og til tider plagsomme, kan det opplyses at de har svært viktige funksjoner i økosystemet.

– Maur bearbeider jorden, og frigjør næringsstoffer for plantene. På verdensbasis snur de på og beriker faktisk mer jord enn metemarken. De er dessuten viktige predatorer på andre insekter og edderkopper, og kan derfor regulere skadedyr og utbruddsarter. I tillegg bidrar de til frøspredning, og kan også hindre gjengroing i visse områder, sier Ødegaard.