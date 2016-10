Dette er togvirkeligheten som møter deg mandag morgen

Samtlige lokaltogavganger på Østfoldbanen er innstilt.

Andre lokaltoglinjer rammes - men i mindre grad.

Hvilke togavganger på andre linjer som innstilles, vil variere fra dag til dag.

Du bør sjekke helt frem til avgang at togene som skal gå, virkelig gjør det.

Busser kan bli så fulle at de ikke tar om bord passasjerer.

Her er råd til togpassasjerer, alternativ kollektivtrafikk og til bilister.

Mandag morgen er tusenvis tilbake fra høstferie, samtidig som 118 lokførere er tatt ut i streik. All lokaltogtrafikk fra og til Mysen, Moss og Ski til Oslo er innstilt. Ingen øvrige tog på Østfoldbanen tar på eller slipper av passasjerer mellom Rygge og Oslo S.

I alt er 165 avganger på Østfoldbanen innstilt.

Normalt pendler hver arbeidsdag 20.000 med denne banen. Og mange av togsettene kjører normalt med over 600 passasjerer. Det blir mange busser, og enda mange flere biler.

De som ikke velger å jobbe hjemmefra, må mandag finne alternative reisemåter. Statens vegvesen forventer køer og kraftige forsinkelser på veiene.

Dette er situasjonen mandag morgen

I tillegg til Østfoldbanen er også tog i retning Lillestrøm og Asker rammet.

Fra Lillestrøm ser det ut til at hvert fjerde tog mellom klokken 07 og 08 innstilles. Men det går fortsatt mange tog her.

Fra Asker ligger det an til at annethvert til hvert tredje tog innstilles. Men det går fortsatt mange tog også her.

Hverken NSB eller Ruter setter opp ekstra busser.

Ruter gir hjelp med å peke ut buss-alternativer for reisende fra Mysen, Ski, Vestby og Ås. (Se egen faktasak.) Men de sier samtidig at bussene kan bli så fulle at sjåførene må nekte å ta på flere passasjerer.

I helgen har Aftenposten skrevet om at Flytoget ifølge lokførerne godtok nøyaktig de samme kravene som NSB stritter imot.

Vi har også skrevet om at en Fafo-forsker som er ekspert på streik mener lokførerne har et ryddig grunnlag.

Jan T. Espedal

Fakta: Slik ble lokførerstreiken utvidet i helgen Natt til 8. oktober ble ytterligere 42 flere lokførere tatt ut, i Moss, Oslo og Bergen. I alt er nå 118 tatt ut i streik, på disse stasjonene: Bergen (7) Kristiansand (1) Lillestrøm (28) Oslo (19) Ski (29) Moss (33) Trondheim (1) Samtlige lokførere som er stasjonert i Moss og Ski er tatt ut i streik. Også fra Voss og Arna er godt over halvparten av lokaltogene innstilt, og det går færre tog enn normalt på Bergensbanen.

På veiene: Regn med forsinkelser - her er det ledig plass på innfartsparkeringer

Statens vegvesen gjør ingen ekstra tiltak mandag morgen.

Som pressevakt Håvard Vikheim sier med et lite smil:

– Vi har ingen ekstra veier å sette inn.

– Hvilke råd har du til dem som konkluderer med at bil er eneste alternativ?

– Regn med ekstra forsinkelser. Det er umulig å anslå hvor mye. Og husk at det fortsatt pågår arbeid i Brynstunnelen, der det er halv kapasitet.

– Hvor finnes ledig plass på innfartsparkeringer?

– På Tusenfryd er det fortsatt en del plass. Også noe på Vinterbro, nær senteret.

– Vil også bussene bli ekstra forsinket inn mot Oslo?

– Det blir mer trafikk. Det gjør det vanskelig for alle, sier Vikheim.

Ruter: Reis litt tidligere eller litt senere

Pressevakt Sofie Bruun hos Ruter anbefaler å velge et litt annet reisetidspunkt enn 07.30–08.15. Da er rushtrafikken på sitt travleste.

Signe Dons

NSB: - Vi jobber løpende med puslespillet

Ifølge pressevakt Gina Scholtz i NSB skal man i utgangspunktet kunne stole på oversikten på apper og på NSBs hjemmesider over hvilke tog som går, om man sjekker kvelden i forveien.

– Men hvilke tog som går, vil variere fra dag til dag. Og uansett oppfordrer vi alle til å sjekke om toget virkelig går like i forveien. Det har vist seg at det dukker opp problemer når materiell og personell ikke befinner seg der de normalt skal, sier Scholtz.

– Har dere gjort det enklere for dere selv ved i praksis å stenge Østfoldbanen?

– Vi så at situasjonen endret seg fra dag til dag, og at vi ikke kunne gi et stabilt tilbud her. Vi kunne hatt et tog innover på morgenen, men ikke visst om det kunne gå tilbake på kvelden.

– Kunne dere ikke flyttet lokførere fra andre stasjoner til Østfoldbanen?

– Vi har valgt å innstille avganger etter hvilke lokførere som er tatt ut i streik. Vi har kommet til at vi ikke setter inn lokførere for dem som streiker. Dette er uansett et puslespill som vi jobber med løpende. Vi ønsker å gi forutsigbarhet, og våre planleggere gjør så godt de kan.

Gir ikke råd til passasjerene som står uten tog

I motsetning til Ruter, gir ikke NSB noen ekstra service for passasjerene som står uten tog.

– Vår erfaring er at folk er flinke til å finne frem til alternative løsninger, via reiseplanleggere og apper, sier Gina Scholtz.

Olav Olsen

NSB-sjefen: Derfor har vi avvist lokførerkrav

– Direktør Geir Isaksen, er det greit at krav til en utdanning holder en streik gående?

– Nei, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at streiken burde vært løst ved at vi sammen gikk til myndighetene, sånn som Jernbanetilsynet har invitert til, og sammen fant det nivået til lokførerutdanning som vi mener er nødvendig og forsvarlig.

– Hvorfor lyktes man ikke med det?

– Jeg har fortsatt et håp om at det kan bli en utvei, men det er åpenbart viktig for vår motpart å få en tariff-festing av hvilket nivå det skal være på utdanningen. Dette er et nytt krav som vi ikke har møtt tidligere, og som vil gjøre at vårt ansvar for å utvikle utdanning av lokførere, innenfor de rammene myndighetene setter, blir overtatt av lokførerne. Det kan vi ikke akseptere, hevder Isaksen.

Fakta: Her er Ruters "quick fix" for Follo-pendlere Fra Ski: Buss 515 til Sværsvann, bytte til 550 til Oslo der. Buss 520 til Vinterbro, bytte til 500 der. Buss 521 til Tusenfryd og bytte til 500 der. Fra Kolbotn: Buss 81A/B 82E, 83 eller 84E til Oslo sentrum. Fra Vestby: Buss 590 E til Ryen og bytte der til T-bane. Eller 590 E til Vinterbro og bytte til 500 til Oslo sentrum. Fra Ås: Buss 520 til Vinterbro, bytte til 500 der. Buss 510 til Korsegården, bytte til 590 til Ryen.

Ifølge eksperter er det lite sannsynlig at myndighetene vil gripe inn mot streiken.

Derfor mener denne forskeren at streiken kan bli langvarig.