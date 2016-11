Regjeringens veiselskap Nye Veier har valgt ut den spanske entreprenørgiganten Acciona som én av fire kandidater til å få en milliardkontrakt for E18 i Telemark.

Samtidig er selskapet siktet for økonomisk kriminalitet i milliardklassen, skrev Aftenposten mandag.

Eksdirektør sluttet i praksis på dagen

I flere omganger har Nye Veier lempet på krav til forretningsetikk, ifølge advokat Robert Myhre, en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser.

Som HMSK-direktør (Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) var Lena Helene Dalen sentral under arbeidet med krav til forretningsetikk til entreprenørene som skulle konkurrere om Nye Veiers store veiprosjekter. I vår sluttet hun som i selskapet, fremgår det av hjemmesidene deres.

Aftenposten kjenner til at hun i praksis sluttet på dagen under innspurten med arbeidet med forretningsetikken.

Oppfordret til vern av varslere

Samtidig med bruddet skrev Dalen, som har lang erfaring fra politiet, Kripos, Interpol og oljebransjen, brev til Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. I brevet oppfordret hun sterkt Regjeringen til å ta antikorrupsjonsarbeid på alvor, og verne om varslere.

Dalens brev, som Aftenposten har fått oversendt fra Næringsdepartementet, beskriver detaljert hvordan hun mener det offentlige bør gå frem for å forhindre korrupsjon og unngå selskaper som regelmessig kan knyttes til økonomisk eller arbeidsrelatert kriminalitet.

Og at «selskap» bør utvides til å omfatte morselskap, datterselskap og eiere. «Statlige selskap bør vurdere strengere krav til samfunnsansvar enn det lov om offentlig innkjøp har satt som minstekrav,» heter det i brevet.

Aftenposten kjenner til at brevet også nådde statsministerens kontor.

Fakta: Dette er Nye Veier AS' tre første veiprosjekter I rekkefølge: Tvedestrand-Arendal Rugtvedt-Dørdal (Telemark) Kolomoen-Moelv (Hedmark).

Fakta: Nye Veier skal bygge motorveier raskere - slik utarbeidet de krav til forretningsetikk Det var under Nye Veiers vurdering av interesserte entreprenører til E18-prosjektet Tvedestrand-Arendal at selskapet utformet en egen strategi for å sikre at de inngikk kontrakter med seriøse entreprenører. De visste, og ønsket, at internasjonale entreprenørkjemper ville melde seg på, svære konsern med underselskaper og eierselskaper som gjennomfører prosjekter verden over. Nye Veiers ambisjoner er å bygge veier raskere, mer effektivt og billigere enn tilfellet har vært. Flere store veiprosjekter er i regi av Nye Veier skjøvet frem i tid. Selskapene som viste interesse skulle veies etter flere hovedkriterier, som erfaring, teknisk kvalitet, utvist samfunnsansvar og HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet). Ikke minst det siste er avgjørende for å vurdere kandidatenes «rulleblad» når det gjelder mulig prissamarbeid, korrupsjon og andre brudd på forretningsetikk.

Nye Veier-sjefen: - Et godt brev!

Nye Veiers administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland bekrefter at selskapet skrev sluttavtale med direktør Lena Helene Dalen. Men Hovland avviser at dette hadde med varsling eller uenighet om krav til entreprenørers forretningsetikk å gjøre. Hun peker på samarbeidsproblemer som en viktig grunn til bruddet.

Aftenposten har spurt Nye Veier om brevet forteller om uenighet internt knyttet til krav til forretningsetikk. Dette avviser Hovland.

– Brevet er egentlig et godt brev. Det trekker opp temaer som er interessante, og gjelder varslere, sier Ingrid Hovland. – Dalen har brent for fagfeltet HMSK og er opptatt av at det skal følges opp overfor ledelsen i et selskap.

– Brevet har ikke noe å gjøre med arbeidet med forretningsetikk?

– Nei, absolutt ikke. Det handler om helt andre forhold. Samarbeid er ett stikkord.

– Det var samarbeidsproblemer?

– Ja, sier Hovland.

Hørte aldri om samarbeidsproblemer

Aftenposten har stilt Lena Helene Dalen flere spørsmål om bruddet med Nye Veier. Hun ønsker ikke si noe mer enn dette:

– Det er første gang jeg hører at samarbeidsproblemer er årsaken til sluttavtalen. Slik jeg ser det, var varsling i forbindelse med prekvalifiseringen (Tvedestrand-Arendal) foranledningen til avslutning av arbeidsforholdet. For øvrig kan jeg ikke uttale meg og viser til Nye Veier.

Leder for evalueringen: Hun varslet ikke meg internt

Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, sier følgende:

– Vi ser ikke på innholdet i brevet fra Dalen som omstridt eller kontroversielt. Tvert imot støtter vi Dalens synspunkter på korrupsjonsbekjempelse.

– Varslet Dalen internt i selskapet om bekymring underveis i arbeidet med prekvalifiseringen?

– Hun varslet ikke meg som evalueringsleder av prekvalifiseringen, om uenighet, sier Børseth.

Styreleder i Nye Veier: Hun ringte om bekymring

Styreleder Rolv G. Roverud i Nye veier bekrefter på sin side at Dalen kort tid før bruddet tok kontakt med ham for å sikre at strenge krav til entreprenører ble ivaretatt.

– Uttrykte hun da bekymring for prosessen i Nye Veier og kravene til entreprenørene?

– Jeg oppfattet at hun uttrykte en bekymring for om hennes arbeid - innholdet i konkrete dokumenter - ble godt nok hensyntatt i prekvalifiseringsdokumentene (evalueringen med entreprenørene).

– Ble det hensyntatt?

– Det er mitt inntrykk. Jeg oppfatter at man fikk med seg alt det vesentlige i det som ble sendt ut til entreprenørene. Jeg oppfattet at ledelsen i selskapet så det Dalen kom med, som viktig og at vi skulle legge oss på et strengt nivå for forretningsetikk, sier Roverud.