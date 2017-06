Disse svenske hundene settes nå inn i ulvejakten i Norge

Tilsammen er over 100 sauer tatt av ulv i området mellom Hurdal i Akershus og Gran i Oppland. Nå skal to svenske American foxhound settes inn i jakten.

Det kan dreie seg om mer enn en ulv, men gjennom DNA-analyse av ulvemøkk fra Hurdal er det slått fast at ulven som har tatt sau i dette området er svensk, en tispe fra Kindla vargrevir i Dalarna.

– Det er fortsatt noen prøver samlet i skadeområdet i Gran og Hurdal som skal analyseres, men så langt tyder funnene på at det er denne ulven som står bak skadene på sau den siste tiden i dette området, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det er ikke uvanlig at ulvene beveger seg over store områder når de streifer.

Svensk hundefører: Vi kan ikke garantere noe

Ulven skal skytes, men det er vanskelig å få til i tett skog på sommertid. Nå er håpet at de svenske hundene skal gjøre det mulig å spore opp ulven.

– Vi kan ikke garantere noe, men jeg håper vi skal være til hjelp, mer kan vi ikke gjøre, sier den svenske hundeføreren Rasmus Bodström til Aftenposten.

Han understreker at det ikke er lett å jage en ulv på barmark.

– Hadde det vært det, ville den vært skutt for lengst, sier han.

– Men det er kanskje enklere at den ulven som er identifisert viser seg å være svensk?

– Jeg tror ikke det har noe å si. Ulvestammen er vel skandinavisk, småler han.

Ingen slike hunder i Norge

Vi treffer ham da han ankommer Lyngasæter på Hadeland der han møter Lars Grangås som er fellingsleder og den som skal lede jakten sammen med Erik Ola Helstad, begge jobber i Statens Naturoppsyn.

De to sier at de tror at ulven eller ulvene fortsatt befinner seg i området, men sikker kan man ikke være.

De to norske erfarne ulvejegerne er også meget forsiktige optimister når det gjelder denne formen for jakt på ulv. Hvert år felles det 12 til 18 ulver i Norge, forteller de. Men de fleste av disse tas ut på sporsnø.

Denne type hund finnes ikke i Norge. Derfor har man hentet inn svenske hunder. Bodström og de to fem år gamle hundene kommer fra Elvdalen som ligger rett innenfor Trysil.

– Hva heter de to hundene?

– Jeg vet ikke, men det er ikke så nøye, sier han og forteller at hundene ikke er hans.

– Jeg har lånt dem, eieren selv kunne ikke komme hit med dem på grunn av jobben, forteller han.

Fakta: Dette er plotthund Dette er en plotthund Plotthund er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en løs på drevet halsende hund. Typen er alet spesielt for jakt på bjørn og villsvin. Hunderasen er relativt ny i Norden. Plotthunden er meget utholdende, viltskarp og modig. Den har en utpreget interesse for å jage vilt, og drivkraften er å få nærkontakt med byttet. En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10–15 timer.

Ny ordning

«Plotthunder er i utgangspunktet ikke tillatt ved felling av ulv. Miljødirektoratet kan imidlertid åpne for det. Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund,»heter det på Regjeringens nettsider.

Jakten foregår på den måten at hundene sporer opp ulven. Jegerne sitter på post. Ifølge fellingsleder Gangås er det som annen postjakt. Det er spesielle lokale jaktlag som deltar.

Må ha spor

– De to hundene er avhengig av at det finnes fersk spor. Enten at noen har sett ulven eller om den akkurat har tatt sau, forteller Bodström som legger til at hundene er avhengig av at det er slike observasjoner man nå venter på.

– Det er ikke aktuelt å bare slippe hundene ut i skogen. De må settes på et fersk spor, forklarer han.

– Hvor mange ulver har disse hundene sporet opp?

– Nei, det kan jeg ikke si, men det er noen, sier han, som heller ikke vil fortelle hvor mange ulver han selv har felt.

Ifølge fellingsleder Grangås kan det være mer enn en ulv. Dette er også viktig å få avklart. De to hundene skal jage sammen. To hunder mot en ulv går greit.

Lar de sauen være i fred?

Det har vært en viss frykt for at disse hundene også kan ta sau, når de slippes løs. Ifølge Bodström har de ikke jaktet i så sauetett område som det de nå kan bli satt inn i.

– Men de skal ikke ta sau, sier han.