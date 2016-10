Dixi: – Det skal ikke være slik at du må sparke og slå hvis du ikke vil ha sex

– Jeg ble provosert da jeg leste om saken, utbryter Lisa Arntzen i støttesenteret Dixi, før hun fortsetter:

– Det virker så tydelig bevist at dette er en voldtekt, jeg legger merke til at det er legdommerne som velger å frifinne også i denne saken.

Hun reagerer kraftig på dommen, der en 17 år gammel gutt ble frikjent for voldtekt på sin daværende kjæreste. Dommen ble først omtalt i Bergens Tidende.

Arntzen forteller at Straffeloven i dag legger vold eller truende atferd til grunn, noe som ikke nødvendigvis betyr at det er snakk om voldtekt selv om jenta sier «nei».

– Det skal ikke være slik at du må sparke og slå hvis du ikke vil ha sex, konkluderer Arntzen.

Etter at tre legdommere i Hemsedalsaken frikjente tre menn for voldtekt, ble de utsatt for hets. Hva er det med den offentlige gapestokken?

Både Dixi ressurssenter mot voldtekt og Kvinnefronten reagerer på dommen, som falt i Bergen tingrett denne uken.

– Denne saken viser at et nei ikke betyr nei, heller ikke i domstolen, sier Agnete Strøm, regional kontakt i Bergen for Kvinnefronten.

Varsler demonstrasjoner i Bergen

Strøm mener denne saken viser at et voldtektsoffer har lite å stille opp med dersom hun ikke har havnet på legevakten.

– Hele Norge må gå i seg selv å tenke: Hva legger vi uttrykket «et nei er et nei»?

Strøm sier Kvinnefronten tar kraftig avstand fra dommen og varsler demonstrasjoner i Bergen.

Han tok av henne buksa selv om hun holdt den oppe

Saken dreier seg om en hendelse som fant sted da gutten var 15 år og jenta var 16. De gikk på samme klassetrinn og var kjærester på det tidspunktet. De hadde hatt samleie flere ganger.

En kveld lå de på sengen på rommet hans og så på film. Gutten begynte å ta på jenta, men hun tok hånden hans bort.

Gutten har i retten innrømmet at han la seg oppå henne og at han forsøkte å ta av buksen hennes, selv om hun holdt den oppe. Han fortalte at han ikke fikk av henne buksen før etter flere forsøk. Han hørte også at jenta sa nei. Han har bekreftet at de hadde samleie. Dette kommer frem i dommen.

Derimot har han nektet for at han holdt jenta fast, slik hun hevder.

Meddommerne: Maktanvendelsen ikke vold

De to meddommerne fant guttens forklaring om hendelsen som bevist utover enhver rimelig tvil, som det heter i retten.

Det betyr at de så bort ifra jentas påstand om at han hadde holdt henne fast og at hun hadde kløpet, sparket og slått gutten.

Legdommerne mente at de handlingene som gutten hadde innrømmet ikke kunne anses som vold etter voldtektsbestemmelsen.

– Ut fra den konkrete situasjonen som tiltalte og fornærmede var i, finner flertallet ikke at dette er en maktanvendelse mot fornærmedes legeme som anses som vold, heter det i dommen.

Fagdommeren var uenig og la større vekt på jentas forklaring. Dermed mente fagdommeren at det var bevist at det var brukt vold, men siden legdommerne utgjorde flertallet i tingretten, ble gutten frikjent.

Bistandsadvokat: – Det skal ikke så mye vold til

Siv Hallgren er en av landets mest erfarne bistandsadvokater og hun forklarer at poenget er hvilken vold gjerningsmannen anvender, og ikke motstanden fra den fornærmende. Hun presiserer at hun ikke kan kommentere denne konkrete dommen.

Hallgren trekker fram et sitat fra Matningsdal i boken Norsk spesiell strafferett:

«Tvangsmidler kan for det første være «vold». «Vold» omfatter enhver maktanvendelse mot fornærmedes legeme som utføres med det forsett å overvinne en motstand. Det er irrelevant om fornærmede settes ute av stand til å forsvare seg eller hensikten gjennomføres til tross for motstanden.»

– Som det fremgår av sitatet skal det ikke så mye vold til, presiserer Hallgren, før hun legger til at selv om det ikke er anvendt vold, så kan handlingen rammes av andre bestemmelser i straffeloven.