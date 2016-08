Dobbeldrapet i Kirkenes: Hun ville ut av ekteskapet og flytte til krisesenter

Avisen Nordlys i Tromsø skriver at kvinnen i forrige uke sjekket sønnens rettigheter i tilfelle hun ville gå fra ektemannen som nå er siktet for drap.

Ifølge Dagbladet planla den drepte kvinnen å ta med seg sønnen til et krisesenter tirsdag.

Til VG sier 63 år gamle Jan Jamtli at han var en nær bekjent av kvinnen, og at han for kort tid siden fulgte henne til politiet i Kirkenes. Her ønsket kvinnen å anmelde ektemannen for psykisk vold. Ifølge Jamtli avviste politiet saken.

Begynner å få tak på hendelsesforløpet

Skuddene falt i leilgheten der den thailandske kvinnen og hennes sønn bodde sammen med 59-åringen.

På en pressekonferanse på politihuset i Kirkenes mandag ettermiddag opplyste politiet at ektemannen, som selv er hardt skadet etter skyteepisoden, er siktet i saken.

På pressekonferansn sa etterforskningsleder Torstein Pettersen i Øst-Finnmark politidistrikt at politiet ikke hadde full oversikt over hendelsesforløpet, og jobber med teknisk og taktisk etterforskning. Senere ga politiet uttrykk for at de begynner å få tak på hva som er skjedd.

Kripos er på vei nordover for å bistå.

– Foreløpig tyder ingenting på at flere var til stede, men vi utelukker ingenting på et så tidlig tidspunkt. Det er gjort funn av ett skytevåpen i leiligheten, som vi antar er det aktuelle våpenet. Vi har siktet en person, og vedkommende ligger på Universitetssykehuset i Tromsø, sa Pettersen.

Drapene i Kirkenes

Det var rett etter klokken 4 natt til mandag at naboer varslet om bråk i en leilighet i Kirkenes sentrum.

Da politiet ankom fant de en 37 år gammel kvinne skutt og drept – hennes 12 år gamle sønn og guttens stefar var hardt skadet, opplyser stasjonssjef ved Kirkenes politistasjon, Hans Møllebakken.

Mannen og kvinnen var gift, de giftet seg i 2013. Ifølge VG oppsøkte den drepte kvinnen politiet i forrige uke.

– Kvinnen som er drept oppsøkte politiet i forrige uke i forbindelse med et forvaltningsvedtak om opphold for sin sønn. Vedkommende opplyste selv at hun ville ut av forholdet, sier Møllebakken til avisen.

Anklager politiet for ikke å ha tatt saken på alvor

– Politiet kontaktet meg og forklarte at det bare var en krangel i familien. De ville ikke se på saken, og så blir moren og sønnen drept få dager senere. Det er helt forferdelig. Her har ikke politiet gjort jobben sin, og det forklarte jeg til politiet da jeg ble avhørt av dem i dag, sier Jan Jamtli.

Overfor VG ønsket ikke Møllebakken å kommentere anklagene.

Søndag kveld skal moren ha pakket tingene sine og fått hjelp av 63-åringen til å frakte de bort fra leiligheten.

Under pressekonferansen mandag ettermiddag opplyste politiet at de fikk melding om bråk i leiligheten der dobbeltdrapet skjedde.

– Vi rykket raskt ut og var på plass fem minutter senere. Der møtte patruljen en meget alvorlig situasjon. Inne i leiligheten lå tre personer hardt skadet, og det var skader etter skyting. Ambulanse ble varslet, og det ble iverksatt øyeblikkelig førstehjelp, sier stasjonssjef Møllebakken.

Medelever varslet ved skolestart

Gutten døde på Kirkenes sykehus mandag morgen, mens stefaren – på grunn av de omfattende skadene, ble fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø.

Mannen er alvorlig skadd, men utenfor livsfare. Møllebakken opplyser at mannen er bevisstløs, og ennå ikke kjent med siktelsen.

12-åringen gikk i 7. klasse på barneskolen i Kirkenes, og medelever og lærere ble varslet ved skolestart i dag.

– De har fått vite at det har vært en familietragedie. At en 7.-klassing her ved skolen og moren hans er omkommet, og at stefar er hardt skadet, opplyste rektor Tove Korsnes til iFinnmark tidligere i dag.

En tydelig preget varaordfører Lena Bergeng sier at kommunens fremste oppgave er å ta vare på alle berørte.

– Det var med stor sorg Sør-Varanger våknet opp til i dag. Våre tanker går til de berørte, og vår oppgave er å ivareta dem, sier Bergeng.

Stasjonssjefen sier at de pårørende er varslet, og han bekreftet samtidig at de drepte er utenlandske statsborgere.

Familie i hjemlandet varslet

Den drepte kvinnen og 12-åringen er begge født i Thailand.

Til VG sier Duang Persen (43), også bosatt i Kirkenes, at moren til kvinnen er varslet.

– Hun vil komme til Norge for å identifisere datteren sin, sier Persen til VG.

Ole-Tommy Pedersen /Finnmarken / Finnmarken

Fakta: Drapene i Kirkenes To personer ble skutt og drept og en hardt skadd i Kirkenes natt til mandag. Den ene døde var en gutt i sjuende klasse, den andre var hans mor. Den hardt skadde er barnets stefar. Alle tre ble funnet i en leilighet i byen. Det er foreløpig ikke mistanke om at det var flere personer til stede i leiligheten da skytingen fant sted.

– En ufattelig tragedie

Mona S. Søndenå, kommuneoverlege i Sør-Varanger, forteller at de har jobbet for fullt siden kriseteamet ble etablert tidlig mandag morgen.

– Vi fant ut at det viktigste var å ivareta elevene på skolen. Kirkenes er en stor skole, med mange ansatte og mange barn. I første omgang er vi opptatt med å ta vare på barna, sier hun.

– Dette er en ufattelig tragedie. Det er klart det vil påvirke samfunnet vårt. Vi har ikke full oversikt, men ivaretar de som trenger det mest, legger hun til.