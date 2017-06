Mandag starter rettssaken mot den nå 16 år gamle gutten som erkjente drapene i avhør om kvelden 6. desember i fjor, dagen etter at de to ble drept med over 60 knivstikk.

«I’m busted. I did it», uttalte han på engelsk da han ble konfrontert med at han var siktet i saken. Oversatt betyr det «Jeg er avslørt. Jeg gjorde det», skriver Fædrelandsvennen.