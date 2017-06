Dobbeltdrapssiktet 16-åring erkjente straffskyld

Rettssaken startet i Kristiansand tingrett mandag klokken 9, og det er satt av fire dager til saken. Gutten er tiltalt for å ha knivstukket Jakob Hassan og Tone Ilebekk i skolegården til Wilds Minne skole i Kristiansand 5. desember i fjor. Ifølge tiltalen ble de påført til sammen rundt 60 knivstikk. Begge døde av forblødning på Sørlandet sykehus samme kveld.

Den tiltalte gutten var 15 år gammel da drapene skjedde, og han tilsto i avhør allerede dagen etter. På spørsmål om hvordan han stiller seg til tiltalen, svarte 16-åringen at han erkjenner straffskyld. Gutten skal forklare seg nærmere senere på rettens første dag.

Ifølge politiet ble Tone Ilebekk et tilfeldig offer. Hun skal ha luftet hunden sin og forsøkt å gripe inn i slagsmålet mellom Jakob Hassan og den tiltalte gutten, da hun ble angrepet. Ifølge TV 2, som viser til referater fra avhørene, ba de to ofrene for sine liv, men den tiltalte gutten fortsatte knivstikkingen for å drepe dem.

I tillegg til 16-åringen, skal også den første politimannen som kom fram til åstedet på Wilds Minne skole forklare seg mandag. Det samme skal spesialetterforsker Cato Meijer og politioverbetjent Arvid Bjelkåsen i Kripos.

Rettssaken går for lukkede dører, men med pressen og noen av de pårørende og støttepersoner til stede. Hovedregelen i Norge er at rettsmøter er offentlige, men ifølge domstolsloven kan et rettsmøte lukkes helt eller delvis blant annet dersom en tiltalt er under 18 år. I kjennelsen fra Kristiansand tingrett heter det at retten har kommet fram til at tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.