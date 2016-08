Dobbeltdrapssiktet fløyet til Oslo universitetssykehus

Politiet tar høyde for at det kan ta lang tid før han eventuelt kan avhøres, og at det ikke er planlagt noe fengslingsmøte i overskuelig fremtid:

– Han er foreløpig siktet for drap etter den nye straffelovens paragraf 275, som har en strafferamme på fra åtte til 21 års fengsel, sier visepolitimester Morten Daae ved Finnmark politidistrikt.

Affekt eller planlagt?

Politiet ønsker ikke å svare på om de tror at den siktede hadde planlagt å drepe kona og hennes 12 år gamle sønn, eller om drapene kom som en affekthandling etter at kona sa at hun ville flytte ut.

– Vi har sikret oss en hagle som var registrert på siktede og undersøker nå om dette er drapsvåpenet, sier Daae.

De drepte vil først bli obdusert i løpet av torsdagen, og politiet ønsker ikke å si noe om dødsårsaken før de får den foreløpige obduksjonsrapporten.

Ber om ro

Samtidig som teknikere fra Kripos tidlig tirsdag startet undersøkelser på åstedet etter dobbeltdrapet i Kirkenes i går, gikk politiet i Øst-Finnmark ut med identiteten til de drepte.

Det er 37 år gamle Pimsiri Songngam (37), opprinnelig fra Thailand, og hennes 12 år gamle sønn Petchngam.

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, sier hendelsen har preget, og kommer til å prege Kirkenes-samfunnet fremover.