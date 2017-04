Død mann funnet i sjøen i Stavanger

– Vi tror vi vet hvem det er, men identifiseringen av mannen er ikke 100 prosent sikker. Politiet jobber videre med det, sier vaktleder Arne Gilje i Sør-Vest politidistrikt til Rogalands Avis søndag morgen.

Leteaksjonen ble startet lørdag ettermiddag da en båt med motoren i gang ble funnet drivende utenfor Stavanger. Litt etter klokken 19 ble en mann funnet omkommet under et kaianlegg ved småbåthavnen i Breivik.

– Et vitne forteller at han så en båt som kjørte på et skjær utenfor småbåthavnen. Båten skal imidlertid ha kommet seg løs igjen, sier innsatsleder Einar Johannesen tilStavanger Aftenblad.

Redningsdykkere og Sea King deltok i søket etter 43-åringen.

Politiet fant en mobiltelefon i båten. Ved hjelp av den klarte politiet å finne ut hvem som eier båten, som nylig skiftet eier. Båteierens pårørende ble varslet om funnet av den døde mannen lørdag kveld.