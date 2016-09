Død mann funnet ved Randsfjorden - skal ha vært ille tilredt og med brannskader

Omstendighetene rundt dødsfallet er mistenkelige, mener politiet, som ikke ønsker å kommentere opplysningene i Oppland Arbeiderblad.

Ifølge lokalavisen var det to ungdommer som fant den døde mannen og varslet politiet lørdag ved 19.30-tiden.

Funnstedet er i nærheten av Fluberg bru i Søndre Land kommune, heter det i en pressemelding som politiet sendte ut søndag kveld.

– Funnstedet er på en skogsbilvei som går opp mot Veståsen. I utgangspunktet er det et stykke unna bebyggelse, men det er noen hytter i området, sier politiadvokat Joachim Sopp Onsrud til Aftenposten.

Kriminalteknikere fra Gjøvik politistasjon har arbeidet på stedet sammen med kolleger fra Kripos. Den avdøde vil bli sendt til obduksjon for å få avklart dødsårsaken, skriver politiet i pressemeldingen.

– Det er omstendighetene på funnstedet, og at vi ikke har identiteten på avdøde, som gjør at vi etterforsker dette som et mistenkelig dødsfall, sier Onsrud.

Ikke identifisert

Den døde er ennå ikke identifisert. Ingen personer er meldt savnet i dette området. Det er uklart hvor lenge personen har ligget død på stedet, men det skal ikke være lang tid.

Politiet ber om at de som kan ha opplysninger om saken eller kan ha sett noe eller noen i området de siste dagene om å ta kontakt.

– Hvorfor venter dere over ett døgn før dere fortalte om etterforskningen?

– Det er fordi det gikk litt tid fra funnet til vi fikk gjennomført undersøkelser på stedet. De tekniske undersøkelsene kom først i gang søndag.