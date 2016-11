Død person funnet i kum på campingplass

Det er uklart hva som har skjedd.

– Klokken 12.06 fikk politiet først melding om at det var funnet noen klær utenfor et toalett i området. Da vi var på stedet, fant vi en død person i en kum, sier operasjonsleder Anne Meyer hos politiet i Vestfold til NTB.

Avisen Gjengangeren skriver at området er sperret av, og flere politifolk undersøker stedet. Bilder Tønsbergs Blad har fra stedet, viser også at brannvesenet bistår politiet med en lift.

Lørdag kveld ved 20.30-tiden heller politiet mot at det har skjedd en ulykke:

– Vi etterforsker for å forsikre oss om at mannen ikke har vært utsatt for noe kriminalt, men så langt har vi ikke funnet tegn som tyder på det, sier Meyer til Aftenposten.