Drapet på Tostrup Bråten opp for retten nesten 15 år etter

Drapet på Tostrup Bråten var gjennom mange år blant de mest omtalte, uoppklarte drap i Oslo. Flere ganger tok Oslo-politiet frem saken på nytt, før nye funn av DNA-spor på en knivslire i 2013 ga et gjennombrudd i saken.

Politiet / POLITIET

Etter omfattende og hemmelig etterforskning med bruk av utradisjonelle metoder kunne politiet i november i fjor pågripe de to mennene som tirsdag må møte i retten med en alvorlig tiltale mot seg.

En 33 år gammel mann er tiltalt for drap for å lette en annen forbrytelse, noe som har en strafferamme på 21 års fengsel. Og en 30 år gammel mann er tiltalt for grov ran med døden til følge.

Oslo tingrett har avsatt fire dager til saken.

– Tung å etterforske - intensiv etterforskning

– Vi mener at bevissituasjonen tilsier at de to kan domfelles etter tiltalen. Saken har aldri vært henlagt, og politiet har prøvd å gjenoppta den flere ganger i løpet av perioden. Den har vært tung å etterforske fordi man har stått med ukjent gjerningsperson. Det har vært en intensiv etterforskning, først i begynnelsen og så de siste par årene, sier statsadvokat Ingrid Vormeland Salte.

Egil Tostrup Bråtens mor vil forklare seg for retten om hvordan sønnen var, og om hvilken usikkerhet og påkjenning det har vært for foreldrene å gå med savnet og uvissheten i så mange år. Foreldrene hadde egentlig gitt opp håpet om at saken noen gang skulle bli oppklart. De var fulle av takknemlighet for at politiet aldri har gitt opp, da nyheten om gjennombrudd kom.

Ett vitne som observerte at det skjedde noe i gaten, og to vitner som var sammen med Tostrup Bråten tidligere på kvelden, skal også forklare seg.

DNA-spor førte til gjennombrudd

Politifolkene som fant den unge mannen, kriminalteknikere og en rettsmedisiner skal også forklare seg, og det vil bli lagt frem dokumentasjon på DNA-sporene som førte til gjennombrudd i saken.

Den unge mannen fra Våler i Hedmark hadde vært på kino med noen kamerater og var på vei hjem til hybelen sin i Nordal Bruns gate i Oslo sentrum litt før klokken 01 natt til mandag 18. november 2002. En drosjesjåfør forklarte som vitne at han hadde sett Tostrup Bråten gå gjennom gaten i retning hybelen. Litt før klokken 01 om natten ble 23-åringen funnet liggende og blodig på fortauet av to politifolk som kjørte patrulje i området.

Den sterkt skadde mannen ble kjørt til sykehus, hvor han døde kort tid etter av forblødning. Det var få mennesker ute denne kvelden, og få vitner som kunne gi politiet spor i etterforskningen.

Den to tiltalte er gamle venner og var 16 og 18 år da Tostrup Bråten ble stukket ned med kniv og drept. Den 33 år gamle tiltalte er straffedømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold, ran, narkotika- og vinningskriminalitet. Også den 30 år gamle tltalte er straffedømt tidligere, blant annet for vold.

– Han er skuffet over tiltalen. Han erkjenner fortsatt straffskyld for uaktsomt drap, men ikke for noe annet, sa 33-åringens forsvarer Vidar Lind Iversen til NRK da tiltalen ble tatt ut i mars i år.

Advokat Vegard Aaløkken er forsvarer for den andre tiltalte, mens advokat Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokat for Egil Tostrup Bråtens foreldre.