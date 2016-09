Drept 37-åring i Kirkenes viste politiet tekstmeldinger

37 år gamle Pimsiri Songngam oppsøkte fredag før helgen krisesenteret i kommunen fordi hun ønsket å forlate mannen. Samme dag oppsøkte hun politiet. Ifølge politiet i Kirkenes hadde hun spørsmål om oppholdstillatelse for sønnen ved et samlivsbrudd.

Ektemannen siktet og alvorlig skadet

Natt til mandag ble 37-åringen og hennes tolv år gamle sønn drept. Kvinnens 59 år gamle etnisk norske ektemann ligger alvorlig skuddskadd på sykehus og er siktet for drapene.

Politiet har fått kritikk fra flere hold for at alarmen ikke gikk hos politiet da hun oppsøkte dem, og for at de ikke brukte verktøyet SARA (Spousal Assault Assessment Guide) for bedre å kunne vurdere risikoen for partnervold og – drap.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Jeg kan bekrefte at vi har fått forevist bilder og meldinger, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til TV 2. Hun understreker imidlertid at dette ikke ble vurdert som så alvorlig at det ble iverksatt tiltak.

– Det hun foreviste politibetjenten på Kirkenes politistasjon, ble ikke vurdert av en slik karakter at det var grunnlag for ytterligere tiltak, sier Hætta.

Dobbeldrapet i Kirkenes: Hun ville ut av ekteskapet og flytte til krisesenter

TV2: Truende og sjikanerende

Ifølge TV 2 kan imidlertid innholdet i meldingene bli oppfattet som både truende og sjikanerende.

Hætta sier det må undersøkes nærmere om 37-åringen henvendte seg til politiet for å få bistand.

– Det blir opp til Spesialenheten å se på om vi burde vurdert dette annerledes, sier politimesteren. (©NTB)

Politiets håndtering av drapsofferet i Kirkenes sendes til Spesialenheten