ESA: Norge bryter terrorforskrift i luftfarten

Gjennom en foreløpig vurdering konkluderer overvåkingsorganet med at Norge i praksis bryter med EUs forskrift om forebygging av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Et åtte sider langt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ender med beskjed om at ESA vurderer å åpne formell sak. Svarfrist er 1. november.

Sjekker ikke

Saken har allerede gått noen runder mellom Norge og ESA. Meningsutvekslingen har så langt ikke beroliget juristene i Brussel.

ESA er bekymret over at Luftfartstilsynet i Norge ikke alltid utfører bakgrunnssjekk, inkludert sjekk av kriminelt rulleblad, av personer som skal ha ID-kort til flyplasser og for flybesetninger.

Normalt skal slik bakgrunnssjekk gjøres fem år tilbake i tid. Problemet er at den ikke lar seg gjennomføre for personer utenfor Europa. Dermed har Luftfartstilsynet gitt dispensasjon – i hovedsak til Norwegian-personell med base i Asia.

Grunnleggende brudd

Nå varsler ESA at praksisen ikke kan fortsette. Uttalelsen etterlater lite slingringsmonn fra overvåkingsorganets side:

– Norges praksis innebærer at ID-kort til lufthavner og til flybesetninger kan gis til personer der det ikke er utført bakgrunnssjekk, inkludert sjekk av kriminell bakgrunn i alle land vedkommende har bodd i de siste fem årene. Dette bryter med en grunnleggende felles forståelse for standarden for sikkerhet i europeisk luftfart, heter det blant annet i brevet.

Ingen unntak

I et tidligere svar til ESA har Luftfartstilsynet forsvart praksisen med at man blant annet har tatt med i vurderingen om de aktuelle personene allerede besitter et ID-kort fra et tredjeland.

Det er ifølge ESA «helt irrelevant».

Tvert om – det finnes ingen rom for alternative tolkninger innenfor det europeiske flysikkerhetsdirektivet, anfører overvåkingsorganet.

– Graverende

YS-forbundet Parat organiserer en stor del av dem som er ansatt i norsk luftfart. Nestleder Vegard Einan sier til NTB at saken er alvorlig.

– Dette er graverende. Det finnes ingen logiske grunner til å gi dispensasjon fra et regelverk som skal være vårt svar på anslag mot luftfarten, sier Einan.

Han understreker at Parat utelukkende legger ansvaret på myndighetene.

– Det er de som skal tolke og kontrollere regelverket, sier han.

Samferdselsdepartementet er forespurt om en kommentar, men har så langt ikke svart på NTBs henvendelse.