ESA åpner konkurransesak mot norske banker

I tillegg skal ESA granske Bits, som eies av Finans Norge.

EFTAs overvåkingsorgan skriver at de skal undersøke om medlemmene av banknæringen har brutt kartellreglene ved å inngå avtaler eller samkjøre praksis for å stenge nye elektroniske betalingstjenester ute fra det norske markedet.

ESA understreker at de ikke har konkludert, men at det å åpne formell sak innebærer at de skal gjøre en grundig undersøkelse. Dette går frem av en pressemelding fra overvåkingsorganet.

Ifølge ESA får ikke norske forbrukere tilgang til en ny betalingstjeneste som er tilgjengelig i de fleste andre EØS-land. «ESA vil undersøke om banknæringens utestengelse av denne tjenesten er i strid med EØS-avtalen», heter det i pressemeldingen.

– At nye aktører kommer inn og styrker konkurransen på dette området, er viktig for nettbutikker og gir et bedre tilbud til forbrukerne i Norge. Vi kommer til å prioritere denne saken», sier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker i en uttalelse.

I fjor klaget det svenske selskapet Trustly til ESA. Selskapet, som tilbyr elektrnoiske betalingsløsninger, mener det ble hindret i å selge tjenesten sin i Norge. Dette er bakgrunnen for at ESA nå ser på saken.