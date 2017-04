Eiendomsinvestor ble overfalt og mishandlet. Nå varsler en politimann om svak og mangelfull etterforskning.

Bergen sentrum politistasjon, våren 2016: En etterforsker ved politiets volds- og sedelighetsseksjon går gjennom dokumenter i en alvorlig straffesak.

Etterforskeren vet at offeret i saken, den kjente kunsthandleren og eiendomsinvestoren Reidar Osen, er utålmodig.

Han sjekker den elektroniske bunken med tips i saken.

Enkelte av tipsene fra publikum er flere måneder gamle. Ingen skal ha tatt seg bryet med å gjennomgå dem.

Leif Gullstein (arkiv)

– Svak og mangelfull etterforskning

Den erfarne etterforskeren sendte i forrige uke et varsel til sin arbeidsgiver, skriver Bergens Tidende.

Det bekrefter politimester Kaare Songstad.

De siste årene er politidistriktet på Vestlandet blitt rystet av flere varslingssaker. Senest i fjor vår, da en erfaren narkotikaetterforsker slo alarm om politiets manglende satsing på grov narkotikakriminalitet.

Etterforskeren har i mer enn ti år jobbet med alvorlig voldskriminalitet. I varselet refser han, punkt for punkt, politiets etterforskning i Reidar Osen-saken.

Osen ble overfalt, bortført og mishandlet av tre maskerte menn i desember 2015.

Etterforskeren ønsket ikke å gå nærmere inn på innholdet i varselet da BT tok kontakt med ham denne uken.

– Jeg kan bekrefte at jeg har sendt et skriv til min arbeidsgiver der jeg grunngir hvorfor akkurat denne etterforskningen, etter min mening, har vært mangelfull. Jeg har ikke noe ønske om å ramme enkeltpersoner i Vest politidistrikt, og har tillit til at mitt skriv blir behandlet i henhold til rutinene, sier varsleren.

Etter det BT får opplyst, har etterforskeren uttalt internt at Osen-saken kom skjevt ut allerede fra starten av, og at den videre etterforskningen ble skadelidende som følge av det.

Overmannet av tre menn

Reidar Osen har beskrevet 9. desember 2015, dagen han ble overfalt, som et rent helvete. Ved 17.30-tiden forlot Osen galleriet sitt i Nygaten i Bergen. Han krysset Kong Oscars gate og gikk mot Heggebakken, der hans grå varebil sto parkert.

Tre menn med finlandshetter ventet på ham ved bilen. De skal ha overmannet Osen og kastet ham inn i bilen. Selv har Osen forklart at han fikk en pistol presset mot halsen, før gjerningsmennene dyttet pistolen inn i munnen hans. Han skal ha blitt bundet på hender og føtter og fått en plastpose over hodet.

De neste to timene ble han ifølge sin egen forklaring slått, sparket og truet på livet.

Politiet

Osen ble funnet hardt skadet ved et boligområde på Bønes. De tre mennene hadde forlatt ham der, etter først å ha fraktet ham ut til et øde område i Hausdalen.

Der sa de at de hadde en grav klar til Osen hvis han ikke ga dem penger.

Før Osen ble fraktet vekk i ambulanse sa han til politi og ambulansepersonell at en leieboer av ham måtte ha opplysninger om overfallet. Leieboeren ble aldri formelt avhørt av politiet.

BT har møtt leieboeren. Han sier at han ikke har noe med overfallet å gjøre, og at han ikke vet hvem som sto bak.

Gjenkjente rumener på bilde

En av de tre mennene som bortførte ham hadde avslørt seg i bilen, mente Osen. Mannen snakket til de andre om noe som Osen hadde sagt til leieboeren sin: At han satt igjen med 50 millioner kroner etter å ha solgt en eiendom i Olav Kyrres gate.

Osen gikk også til politiet med et bilde han mente viste en av mennene som bortførte ham.

I februar i fjor, tre måneder etter overfallet, pågrep og siktet politiet denne mannen, som nektet for å ha noe med saken å gjøre.

I dette første og eneste avhøret av den siktede skal han, ifølge etterforskeren, ha snakket usant på flere punkter.

Politietterforskeren argumenterte med at rumeneren måtte fremstilles for varetektsfengsling, slik at politiet kunne gjøre sine undersøkelser for å sjekke ham inn eller ut av saken.

Politijuristen var uenig. En av grunnene skal ha vært at siktedes telefon hadde vært aktiv på Stord da Osen ble overfalt.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Stakk fra landet

Etterforskeren var opprørt. Han sendte straks en epost til sine ledere.

Han viste blant annet til at siktede hadde snakket usant i avhør og at Osen hadde gjenkjent ham som en av gjerningsmennene i bilen.

Det ble aldri noe fengslingsmøte. Rumeneren ble løslatt dagen etter pågripelsen.

Siden har ingen sett ham. Etter det BT får opplyst skal han ha forlatt leiligheten sin uten å underrette huseieren.

Opplysninger politiet sitter på, tilsier at han befinner seg i hjemlandet Romania.

Advokat Beate Hamre ble oppnevnt som forsvarer for mannen da han ble pågrepet.

– Han erkjente ikke straffskyld og ble heller ikke fremstilt for varetektsfengsling fordi politiet mente det ikke var grunnlag for å fengsle ham, sier Hamre til BT.

– Satt alene med saken

Etterforskeren skal ha sagt til sine kolleger at hele Reidar Osen-saken kollapset etter løslatelsen i februar 2016.

Fra det tidspunktet skal etterforskeren i praksis ha sittet alene med ansvaret for saken.

Han hadde en liste med navn, et tosifret antall rumenere som han selv mente burde avhøres. Det var krevende for én enkelt etterforsker. De involverte skiftet hyppig adresser og mobiltelefoner.

Språkproblemer gjorde det ikke enklere, og nå var også den eneste som hadde vært siktet i saken borte.

Etterforskeren skal ikke ha nådd frem da han, ved flere anledninger, forsøkte å ta opp sine bekymringer internt. I stedet skal han ha blitt bedt om å gjøre saken klar for henleggelse.

I fjor høst fikk Reidar Osen beskjed om at saken ville bli henlagt.

– Overfallet på Reidar Osen var rystende og så tett opp til drap man nesten kan komme. Mitt inntrykk er at saken ikke er blitt prioritert slik den skulle. Det er blant annet sentrale personer som ikke er avhørt, sier Per Magne Kristiansen, Osens bistandsadvokat.

Flere kritiske punkter

Varslingsdokumentet inneholder en rekke påstander om politiets arbeid i saken, samt hvordan varsleren ble møtt da han forsøkte å blåse liv i etterforskningen, får BT opplyst:

Selv om grove voldssaker skal ha høy prioritet, jobbet i praksis bare én til to personer aktivt med saken.

Sentrale etterforskningsskritt ble ikke fulgt opp underveis. Konkrete spor ble liggende.

Varsleren ble ved flere anledninger bedt om å sette strek, og opplevde å få kjeft for å jobbe videre med saken.

Han mener at han ble avvist da han foreslo å orientere Statsadvokaten i Hordaland om status i saken.

Osen-saken var i praksis uten etterforskningsleder i februar 2016, tre måneder etter hendelsen. Samtidig ble varsleren sittende alene igjen med ansvaret for saken.

Alvorlig voldskriminalitet, som i Osen-saken, tilhører en sakstype som årlig står høyt på den såkalte prioriteringslisten til Riksadvokaten.

« ... en dyktig og tilstedeværende politi- og påtalefaglig etterforskningsledelse er en av de viktigste forutsetningene for at en straffesak blir godt etterforsket», skrev riksadvokat Tor-Aksel Busch i et skriv som ble sendt alle landets politidistrikter i fjor.

Busch ga sine «tilrådninger og pålegg» i kjølvannet av de mange rapportene som kom i forbindelse med hordalandspolitiets mangelfulle etterforskning i Monika-saken.

Sender saken til ny vurdering

Politimester Kaare Songstad uttaler følgende om varselet, gjennom en epost:

– Jeg kan bekrefte at vi i slutten av forrige uke mottok et varsel fra en av våre etterforskere angående politidistriktets etterforskning av overfallet på Reidar Osen. Detaljer om innholdet i varselet skal behandles fortrolig, og jeg kan derfor ikke si noe utdypende om det.

Songstad sier at varselet vil bli håndtert i henhold til politidistriktets instrukser, og at varslingsgruppen allerede har startet sine innledende undersøkelser.

– Uavhengig av varslingsgruppens arbeid og fordi dette kan ta noe tid, har påtaleleder besluttet at saken nå skal oversendes til Sogn og Fjordane. Der vil det bli foretatt en ny, uhildet vurdering av saken slik den fremstår, skriver Songstad.

Poserte i finlandshette

Tilbake til våren 2016, Bergen sentrum politistasjon:

Tipsene som ble liggende urørt i fire-fem måneder. Han begynner å lure på hva annet de kan ha oversett.

Han finner frem en gammel minnepinne. Den inneholder bilder og tekstmeldinger fra en telefon. Telefonen tilhørte rumeneren som Reidar Osen kjente igjen på et bilde, og som ble pågrepet og løslatt i februar.

Noe av det første politiet gjorde etter pågripelsen, var å speile rumenerens telefon, de tappet den for alt innhold.

Etterforskeren begynner å gå gjennom innholdet, bilde for bilde. Han stopper opp ved ett av dem. Bildet viser den samme rumeneren, iført en finlandshette.

Reidar Osen ble overfalt av tre menn i finlandshetter.