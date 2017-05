Eirik Jensens forsvarer: - Dette holder ikke i en norsk rett

Full frifinnelse er det eneste som teller for Eirik Jensens forsvarere. Skal de klare det må de knuse Gjermund Cappelens troverdighet fullstendig i dagens prosedyre i Oslo tingrett.

Mens Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mandag trakk paralleller til Margrethe Munthe og hennes «Sladrehank skal selv ha bank», tok John Christian Elden tirsdag morgen utgangspunkt i eventyret om Rødhette og ulven.

Brukte Rødhette-eventyret som åpning

– Det var en gang ... det er slik eventyr innledes, og det er slik historien om Gjermund Cappelen har begynt. Når det er snakk om Rødhette har man en ulv, og ting man kjenner igjen. Etter hvert begynner ulven å kle seg ut i bestemors klær, før det etter hvert kommer tilbake til noe man kjenner. Slik er det også med Cappelens eventyr, det er noe rart innenfor en ramme man kjenner seg igjen i, åpnet Elden.

– Avslutningen på dette er at dette ikke holder i en norsk rett. Avstanden mellom aktorat og forsvar er her stor. Aktor sier han skal sitte 21 år i fengsel, like lenge som Anders Behring Breivik. Mens vi sier at han skal frifinnes, fordi det tiltalen påstår ikke er bevist. Det er en stor forskjell, og det er opp til retten å lande denne saken ved å si at eventyret nå er ute. Bevisene holder ikke i en norsk rett, konstaterte Elden.

Minnet om lystløgnerspørsmål

Elden viste til at han startet sin utspørring av Gjermund Cappelen da rettssaken begynte med å spørre:

«Du, Gjermund, er du en lystløgner?».

- Påtalemyndigheten la til grunn i sitt innledningsforedrag at de ikke tror Gjermund Cappelen er en lystløgner. Jeg lurte på om det ville komme noen bevisførsel på det. Men det gjorde det aldri. Det var kun ett vitne som ble spurt om Cappelen var en lystløgner, sier Elden.

- Og da anser påtalemyndigheten dette for bevisført, la han syrlig til.

Tilbakeviste klokkebevis

Elden kom inn på tre kostbare klokker som Spesialenheten mener Cappelen skal ha gitt til Jensen i gave. Han tilbakeviste at to av dem i det hele tatt kan henges på saken som gaver til hans klient.

– Tag Heuer-klokken er verre, når det gjelder om Jensen har gjort noe galt. Men den går ikke igjen i tiltalebeslutningen. Den inngår i forbruksundersøkelsen. Den kommer inn i saken vår fordi Jensen selv forklarer seg om det. Han sier han har mottatt denne som en gave, men han leverte den tilbake kort tid etter. Er det en utilbørlig fordel, alene? spurte Elden retorisk.

Strenge påstander

I ettermiddag settes et foreløpig punktum for rettssaken mot hasjsmugleren Gjermund Cappelen og den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen.

Fredag ba aktor Lars Erik Alfheim om 21 års fengsel for Jensen, mens påstanden for Cappelen ble 18 år.

Da ba statsadvokaten om tre års strafferebatt for mannen som har innrømmet å ha smuglet inn tonnevis med hasj over en 20-årsperiode. Begrunnelsen er at han har tilstått og forklart seg om Jensens angivelige rolle som ligaens beskytter og samarbeidspartner.

– Jensen vervet Cappelen

Elden tok utgangspunkt i at Eirik Jensen visste at Cappelen var kriminell:

– Det var derfor han ble vervet som informant, ja selve «superkilden». Han har sagt at han åpenbart rekrutterte Cappelen fordi han var kriminell og har kontakter i mijløet, sa Elden.

Etter 68 dager i Tinghusets store sal 250 blir saken tatt opp til doms. Utfallet av rettssaken får vi sannsynligvis vite først til høsten.

