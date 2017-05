Eirik Jensens forsvarere: – Dette holder ikke i en norsk rett

Full frifinnelse er eneste løsning for Eirik Jensens forsvarere. Skal de klare det, må de knuse Gjermund Cappelens troverdighet i dagens prosedyre i Oslo tingrett.

Mens Cappelens forsvarer Benedict de Vibe mandag trakk paralleller til Margrethe Munthe og hennes «Sladrehank skal selv ha bank», tok John Christian Elden tirsdag morgen utgangspunkt i eventyret om Rødhette og ulven.

Brukte Rødhette-eventyret som åpning

– Når det er snakk om Rødhette, har man en ulv, og ting man kjenner igjen. Etter hvert begynner ulven å kle seg ut i bestemors klær, før det etter hvert kommer tilbake til noe man kjenner. Slik er det også med Cappelens eventyr, det er noe rart innenfor en ramme man kjenner seg igjen i, åpnet Elden.

– Avslutningen på dette er at dette ikke holder i en norsk rett. Avstanden mellom aktorat og forsvar er her stor. Aktor sier han skal sitte 21 år i fengsel, like lenge som Anders Behring Breivik. Mens vi sier at han skal frifinnes, fordi det tiltalen påstår, ikke er bevist. Det er en stor forskjell, og det er opp til retten å lande denne saken ved å si at eventyret nå er ute. Bevisene holder ikke i en norsk rett, konstaterte Elden.

Minnet om lystløgnerspørsmål

Elden viste til at han startet sin utspørring av Gjermund Cappelen i en tidlig fase av rettssaken med å spørre: «Du, Gjermund, er du en lystløgner?».

– Påtalemyndigheten la til grunn i sitt innledningsforedrag at de ikke tror Gjermund Cappelen er en lystløgner. Jeg lurte på om det ville komme noen bevisførsel på det. Men det gjorde det aldri. Det var kun ett vitne som ble spurt om Cappelen var en lystløgner, sier Elden.

– Og da anser påtalemyndigheten dette for bevisført, la han syrlig til.

Tilbakeviste klokkebevis

Elden kom inn på tre kostbare klokker som Spesialenheten mener Cappelen skal ha gitt til Jensen i gave. Han tilbakeviste at to av dem i det hele tatt kan henges på saken som gaver til hans klient.

– Tag Heuer-klokken er verre, når det gjelder om Jensen har gjort noe galt. Men den går ikke igjen i tiltalebeslutningen. Den inngår i forbruksundersøkelsen. Den kommer inn i saken vår fordi Jensen selv forklarer seg om det. Han sier han har mottatt denne som en gave, men han leverte den tilbake kort tid etter. Er det en utilbørlig fordel, alene? spurte Elden retorisk.

– Evig eies kun et dårlig rykte

Advokat Arild Holden mener teksten til artisten Henning Kvitnes’ Evig eies (kun et dårlig rykte) passer til denne saken.

– Det er derfor vi sitter her nå, sier Holden. Han mener mye av det som er kommet frem bygger på rykter og sviktende anklager.

– Sms-ene viser at Eirik Jensen har sendt meldinger om sol (se mer om tekstmeldingene lenger ned i saken. red anm) på tidspunkter det ikke har skjedd noe. Da forklarer Cappelen at Jensen beroliget ham. Cappelen er en kynisk profitør, er det til å tro at han betalte Jensen for å berolige ham, spør Holden.

– Hva om man fjerner sms-ene? Da sitter man kun med Cappelenes forklaringer. Jeg er enig i at kommunikasjonen er et viktig bevis, tolkningen av det som står i sms-ene er kjempeviktig. Er det innførsel, eller er det informantvirksomhet, hvis det er det siste, så er jo Jensen uskyldig.

– Det som legges frem, er jo Cappelens tolkninger, sier Holden.

– Han husket ingen ting før han fikk dokumentene. Deretter er det han, Cappelen, som gir tidspunktene for innførslene. Er det holdbart for retten, spør Holden.

Ramsalt kritikk av Spesialenheten

Holden mener at påtalemyndigheten sluker Cappelens påstander rått.

– Det er betenkelig, sier Holden. Han minner om at Cappelen måtte gå tilbake på påstanden om at Jensen skulle sørge for enkle grensepasseringer.

Holden besklte også Spesialeneten for dårlig politihåndverk:

Det går ikke an å lese noe ut av SMS-ene som underbygger tiltalen. Det må tvilsomme tolkninger til, sa Holden, som advarte sterkt mot å begynne å tolke.

Strenge påstander

Tirsdag ettermiddag avsluttes hovedforhandlingene. Det er ventet at retten vil avsi dom tidlig i høst, kanskje så tidlig som rett over sommerferien.

Fredag ba aktor Lars Erik Alfheim om 21 års fengsel for Jensen, mens påstanden for Cappelen ble 18 år.

Statsadvokaten vil at mannen som har innrømmet å ha smuglet inn tonnevis med hasj over en 20-årsperiode skal gi tre års strafferabatt.

Selv snakket Cappelen om amnesti med politimennene som hadde såkalte «dialogsamtaler» med ham i januar 2014, et par uker etter pågripelsen.

– Mye vi ikke får snakke om i retten

Elden tok i sin prosedyre utgangspunkt i at Eirik Jensen visste at Cappelen var kriminell:

– Det var derfor han ble vervet som informant, ja selve «superkilden», sa Elden.

Elden viste opp en tom plastfolder med en gul post-it-lapp i for å illustrere at det er en god del løse tråder om informasjon om hva Eirik Jensen holdt på med i perioder av sin politikarriere i et nasjonalt, hemmelig prosjekt.

Retten er blitt avskåret fra å gå inn på dette i det hele tatt av hensyn til at politimydighetene ønsker å holde hemmelig hva dette gikk ut på.

– Vi har hatt en bevisførsel hvor det ikke har vært anledning til å bevise hva Jensen har foretatt seg. Det var en annen dommer i en annen rett som fattet beslutningen om å avskjære bevisføringen, sa Elden.

– Da må retten også være være oppmerksom når det gjelder å avsi en dom rundt hva som har skjedd, sa Elden.

Han viste til at det ikke har vært mulig å føre vitner eller beviser rundt hvorfor ekspolitimannen har vært på gitte steder under tidsforløpet som er belyst i rettssaken.

