Eirik Jensens kamerat ble Gjermund Cappelens torpedo

Jan Tomas Espedal

– Det er deilig å stå her og ikke være tiltalt, sa 59-åringen under utspørringen i Oslo tingrett.

59-åringen var det første vitnet som forklarte seg etter påske i straffesaken mot politimannen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Vold og narkotika

Vitnet er tidligere straffedømt og bøtelagt for vold og narkotika. I 1997 ble han dømt til fem måneders fengsel for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter da han som dørvakt hadde banket opp en gjest.

I 2005 ble han dømt til ett års fengsel for smugling av anabole steroider og oppbevaring av 4800 valiumtabletter, og i 2008 ble han dømt til 14 års fengsel i Sverige etter at han ble tatt da det ble funnet 404 kilo hasj skjult i en trailer.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Barndomsvenner

59-åringen forklarte at han vokste opp sammen med Jensen og at de gikk på ungdomsskole sammen. Han forklarte også at han tok dykkeroppdrag sammen med Jensen, slik Jensen tidligere har forklart som en inntektskilde for kontanter han i alle år har tjent og lagt unna.

Bak lukkede dører: Påstand om en kynisk avtale

Under vitnemålet ble han konfrontert med ting han har forklart seg om i avhør, blant annet at han skal ha foreslått et samarbeid om spritsmugling med Eirik Jensen.

– Det er første gang jeg har sett Eirik så stram og sur. «Spør meg aldri om noe sånt igjen», sa han. Han reagerte mye kraftigere enn jeg hadde forventet, så jeg lot det ligge.

– Hadde vært interessant

Tingrettsdommer Kim Heger spurte hvordan han hadde forventet at Eirik Jensen som politimann ville reagere på en slik forespørsel, og hvordan han hadde sett for seg at et slikt samarbeid ville foregå.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg måtte jo prøve, men han reagerte sånn at jeg - oj! Det hadde vært interessant å ha en politimann som kunne gitt meg beskjed om jeg var under etterforskning, svarte 59-åringen.

Problematisk forhold

– Eirik er tvers igjennom politimann. Hans eneste svakhet er at han bryr seg om mennesker. Det er mulig han tøyer grensene. Men korrupt? Det er jeg ikke med på, sa 59-åringen.

Eirik Jensen har skrevet om 59-åringen i boken sin På innsiden - historien om mitt politiliv. Der omtaler han et problematisk forhold til sin barndoms kompis. Politimannen stilte uansett opp som 59-åringens forlover i voksen alder.

Men Spesialenheten mener det åpenbart har vært mer kontakt enn det.

– Jeg har i perioder vært kriminell, sa vitnet. Han har blant annet påtatt seg private inkassooppdrag, som han omtaler det.

– Men Jensen har forsøkt å formane deg til å ta de riktige valgene, spurte Spesialenhetens Kristin Schilling.

Dørvakt på Smuget

i 1996–1997 var 59-åringen dørvakt på utestedet Smuget i Rosenkrantz’ gate i Oslo. Dette er han avhørt om.

– Jeg kom i kontakt med Cappelen da jeg jobbet på Smuget, da het han Thorud. Han ble omtalt som GT, sa 59-åringen.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Første gang Cappelen kontaktet meg jobbet jeg på Smuget. Han tilbød meg en jobb som jeg sa ja til, forklarte han.

Oppdrag av Cappelen

Jobben besto i å oppsøke den nye kjæresten til Cappelens tidligere samboer, som han har et barn med. Årsaken var at mannen skulle ha brukt vold mot kvinnen. Cappelen har forklart seg om dette tidligere under straffesaken.

– Jeg visste ikke noe om at han var Jensens informant da. Jeg vet ikke hvordan han fikk nummeret mitt, sa 59-åringen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– I avhør har du sagt at du husker at Cappelen hadde fått nummeret av Jensen. Det stemmer med det Cappelen har forklart, sa Schilling.

– Det er mulig jeg husker feil, sa 59-åringen.

«Døvespråket»

Vitnet forklarte at han og en bekjent av ham fikk 4000 kroner hver for å «snakke mannen til rette».

– Vi snakket med ham på «døvespråket», altså - vi brukte hendene, sa 59-åringen. Han forklarte at han hadde vært nødt til å stanse den andre voldsmannen for å hindre at volden gikk for langt.

– Han hadde fått nok juling.

Heiko Junge / NTB scanpix

Nytt oppdrag

Senere fikk han enda et oppdrag av Cappelen.

– Jeg oppfattet det slik at det var en som hadde hasjgjeld til Cappelen som satte en pris på Capelens hode på 200.000 kroner. Cappelen var med og viste vei og ventet utenfor. Vi ordnet opp, men fikk aldri betalt. Dette er ikke noe jeg er stolt av å drive med, det var noe jeg gjorde fordi jeg trengte penger.

– Hvordan var det for en som drev inkassooppdrag å ikke få betalt for jobben, spurte statsadvokat Lars Erik Alfheim.

– Det var noe dritt. Men man kan ikke klemme vann ut av en stein. Han hadde ikke penger, det var ingen ting å hente.

– Men dyre biler hadde han, sa Alfheim.