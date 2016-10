Eks-muslimer ypper til debatt

Noen av dem har debattert i skjul av hemmelige profiler på sosiale medier, men trer nå frem i offentlighetens lys. Islam-kritikere, eks-muslimer og sekulære muslimer er lei av at konservative muslimer, ortodokse imamer, islamister og organisasjoner som Islam Net og Profetens Ummah i stor grad preger den offentlige debatten om islam og muslimer.

Derfor starter de nå stadig nye organisasjoner for å konkurrere om oppmerksomheten.

– En opplysningstid i islam

– På grunn av sosiale medier og internett er vi nå inne i en opplysningstid i islam – over hele verden. Folk diskuterer, deler erfaringer og tanker om islam, særlig unge, selv om mange gjør det med lukkede og hemmelige profiler av frykt for forfølgelser, sier Cemal Knudsen Yucel, leder og styreleder i foreningen Ex-Muslims of Norway som ble startet for tre måneder siden.

Carl Martin Nordby

Cemal Knudsen Yucel sto høsten 2015 frem i Aftenposten og fortalte hvorfor han hadde brutt med islam. Nå fronter han Ex-Muslims of Norway, som består av ateister, fritenkere, humanister, agnostikere og tidligere muslimer. Organisasjonen opplever stor pågang, forteller han.

– Vi er i ferd med å bygge et nettverk av eks-muslimer her i Norge nå. Vi merker stor interesse, ikke minst blant unge med muslimsk bakgrunn, sier Yucel.

En motvekt mot de konservative

Fra før finnes blant annet LIM (Likestilling, integrering, mangfold), som i 2009 startet som et uformelt nettverk med sekulære muslimer. I 2010 ble LIM etablert som en organisasjon, for å være en motvekt mot religiøst konservative muslimer i samfunnsdebatten.

I fjor høst ble Senter for Sekulær integrering (SSI) stiftet på initiativ av Shakeel Rehman, som også sto frem i Aftenposten som tidligere muslim. Rehman definerer seg som agnostiker. Han har tatt selvkritikk på vegne av en generasjon muslimer som ikke tok et oppgjør med det han kaller «intoleransen i islam».

Jan Tomas Espedal

Selv om de frykter trusler, represalier, hets, utestengelse og vold organiserer flere eks-muslimer seg i Ex-Muslims of Norway. Tilsvarende organisasjoner finnes i en rekke andre land, inkludert muslimske. I noen muslimske land straffes frafallenhet fra religionen, med døden. Det er grunnen til at en del frafalne later som om de er muslimer.

Hater ikke religion

Like før Yucel sto frem i Aftenposten i fjor hadde han sammen med likesinnede dratt i gang en lukket gruppe på Facebook, Norwegian Freethinkers. Så tok han initiativ til Ex-Muslims of Norway.

– Hva vil dere å oppnå?

– Vi vil normalisere islamkritikk. Vi vil normalisere det å forlate islam. Vi ønsker å opplyse, spre kunnskap om islam og å invitere til debatt. Men vi er ikke religionshatere, presiserer Yucel.

Han understreker at alle må få tro på det de vil.

- Det må være tillat å kritisere, ja, til og med hate islam. Det betyr ikke at man hater muslimer, sier Yucel.

Aftenpostens intervjuer med Yucel og andre tidligere muslimer som sto frem og fortalte om hvorfor de hadde brutt med islam, skapte debatt.

Knut Snare

Norsk identitet, ikke religiøs

I styret sitter også sykepleier og skribent Lily Bandehy, opprinnelig fra Iran, forfatteren Walid al-Kubaisi som kom til Norge fra Irak for over 30 år siden, Khalid Thataal som i 1970 var en av de første innvandrerne fra Pakistan og Eystein Emberland, tidligere styreleder i Hedningsamfunnet.

– Vi jobber for et sekulært samfunn der den norske identiteten er i fokus, ikke den religiøse, sier Bandehy.

– Jeg er muslim fordi min far var muslim. Jeg er kristen på grunn av Maria Magdalenas uskyld. Jeg er jøde på grunn av all smerten som de blir påført. Jeg er humanetiker fordi jeg verdsetter individets frihet over alt.

«Var såkalt god muslim»

For et par år siden startet Khalid Thathaal (69) den urduspråklige Facebook-siden Pakistani Freethinkers. Han definerer seg som ateist, og foretrekker å bli sett på som en nordmann med pakistansk bakgrunn enn som muslim.

– Når forlot du islam?

– Rett etter at jeg kom til Norge. Jeg var en såkalt god muslim som fastet, ba, ditt og datt. Men så kom jeg hit, fikk nye perspektiver, begynte å lese og fikk et nytt syn på religionen. I det 21. århundre kan vi ikke leve som på 700-tallet. Vi må avsløre islam, at det er en ideologi som ikke passer i vår tid, sier Thathaal som avviser at han er redd.

– Hvis jeg blir drept, har jeg skapt en bevegelse som vil overleve. Jeg vil kjempe for det jeg står for. Jeg har sådd et frø, kanskje det ikke bærer frukt i min generasjon, men i neste generasjon.