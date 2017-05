Ekspert: Denne ulven er det viktig å følge med på

John D.C. Linnell er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og ekspert på rovdyradferd. Han har de siste ukene registrert meldinger nesten daglig som dreier seg om en uredd ulv i Østmarka, både fra Lørenskog og Enebakk.

Trolig er alle observasjonene av det samme dyret, det er en to år gammel hannulv fra Slettåsreviret i Trysil.

Kan etablere en flokk

Hannulven skal ha slått seg sammen med en to år gammel tispe i Østmarka, men tispen er ikke å se. Det kan skyldes at hun er fullt opptatt med valper som akkurat kan ha blitt født.

Det betyr i så fall at ulveparet kan være i ferd med å etablere seg som et revirhevdende alfapar. Hvis alfahannen lærer seg at den ikke har noe å frykte av mennesket, kan det i verste fall føre til direkte konfrontasjon.

Tilvenning kan være farlig

Kenton Joel Carnegie (22) ble drept av det som hevdes å ha vært ulv i Saskatchewan 8. november 2005. Folk hadde oppdaget at ulven sto og observerte dem. Ulven hadde mistet sin naturlige skyhet for mennesker og skal ved flere anledninger ha opptrådt aggressivt i forbindelse med at de hadde begynt å forsyne seg av søppel og matrester fra mennesker.

Fem år senere, i 2010, ble Candice Berner (30) angrepet og drept av ulv da hun var ute på joggetur ved søppeldyngen i en avsidesliggende by i Alaska, der det var kjent at bjørn og ulv jevnlig oppholdt seg.

I 2012 ble en kvinne drept i Kolmården dyrepark i Sverige.

I Nord-Amerika er det ifølge Wikipedia registrert 21 angrep siden 2000 uten dødsfall for andre enn noen av ulvene der flere var angrepet av rabies. Det anslås å være rundt 60.000–70.000 ulv på det nord-amerikanske kontinentet.

Fakta: Risikomomenter I en forskningsrapport NINA la frem i 2002, der Linnell var en av redaktørene, er det særlig fire forhold som er utpekt som risikogivende: Tilvenning: Når ulv mister frykten for mennesker, for eksempel innenfor verneområder der ulven ikke jaktes på, er det observert økt frekvens av angrep på mennesker. Provokasjon: Situasjoner der ulv føler seg fanget eller oppsøkt av mennesker f.eks. ved hiet. Ekstreme miljøer: Situasjoner der ulven har dårlig tilgang til naturlige byttedyr, og i stedet henter føde fra søppel og husdyr. Dette er områder der barn ofte befinner seg uten følge av voksne. Rabies: De fleste registrerte angrep på mennesker kom fra individer som bar rabiessmitte. Kilde: NINA

Privat

Håper ulven vokser det av seg

– Det er mange som har sett ulven i Østmarka nå. De forteller om en uredd og nysgjerrig ulv, sier Linnell.

– Alle meldingene vi har fått til nå forteller om et nærgående og uredd individ, men som ikke viser aggressivitet. Vi får håpe den bare viser naturlig ungdyrsadferd, at den er nysgjerring og uerfaren. I så fall kan vi håpe at den vokser det av seg, sier han.

Ulven ble bare liggende

Geir Bylterud

Geir Bylterud bor i Enebakk og er en aktiv bruker av Østmarka, både som elgjeger og dyreinteressert turgåer. I kveldingen 3. mai gikk han med hundene sine, en elghund og en dachs, da han ble oppmerksom på en ulv rundt 175 meter unna.

– Den virket helt uredd, den lå rolig på bakken og så på oss. Selv når vi kom nærmere, ble den bare liggende, sier han.

Bylterud stanset på 40 meters avstand. Ulven lå rolig.

Rovdyrforsker: Ulv er ikke ufarlig

– Ulvebestanden bør også forvaltes - før det blir for sent. Det er viktig å formidle fakta. Jeg går ut fra at at våre forvaltningsmyndigheter passer på. Hvis en ulv kan utgjøre en risiko, må folk få vite det, sier han.

Ikke vanlig adferd

Det er mange eksempler på at ulv er opptatt av hunder som folk leier i bånd på tur. Da er det hunden den er interessert i.

Det er derimot mindre vanlig at ulv blir nærgående mot mennesker som går uten hund.

Aftenposten skrev om denne ulven tirsdag 10. mai, da Marie Helena Walle plutselig oppdaget at ulven kom frem til henne på ti skritts avstand.

Viste ikke aggressivitet

Marie Helena Walle sier at ulven slett ikke virket redd, men heller ikke aggressiv. Hun forteller at hun møtte ulven på stien og at begge to stanset opp på omtrent ti skritts avstand. Hun tok frem kameraet og flyttet seg litt til siden for å få bedre bilder.

– Da skvatt ulven til side, men så ble den stående rolig, sier hun. Walle tok flere bilder før ulven trakk seg inn i skogen. Hun syntes det var en flott opplevelse.

– Så begynte jeg å gå videre, men så la jeg merke til noe i øyekroken, sier hun. Det var ulven som viste seg igjen. Den sto og betraktet henne.

– Langt inne i gul sone

Det spesielle med denne situasjonen, er at Walle gikk alene uten hund. Det er noe John D.C. Linnell biter seg merke i.

– Dessverre mangler vi en del kunnskap, men om vi bruker den samme kunnskapen vi har om bjørn, så er denne ulven langt inne i gul sone, sier Linnell.

Risikovurderingen av bjørnens adferdsmønster er inndelt i tre risikosoner: fra grønn, til gul og deretter rød, der individer i den røde sonen anses for å utgjøre størst trussel mot mennesker.

– Det er viktig å være obs på denne ulven og følge med. Hvis den blir mer nærgående eller viser tegn til å være aggressiv, må noe gjøres.

– Hva må i så fall gjøres da?

– Det avhenger av situasjonen. Heldigvis har vi Statens naturoppsyn til å løse slike utfordringer her i Norge. De har dyktige folk over hele landet. Om noen skulle oppdage uønsket oppførsel hos denne ulven må de varsle SNO, sier Linnell.

Undersøkelse blant oslofolk: Heller ulv enn hoggorm og løshunder

Fakta: Noen kjente fatale ulveangrep 2012: Kvinne (30) drept i Kolmården dyrepark i Sverige. 2010: Kvinne (32) ble drept på joggetur i Alaska. 2009: Kvinne drept i Tbilisi, Georgia. 2006: Gutt (8) antatt drept av ulv i Nakhodka, Russland. Ikke endelig bekreftet. 2005: Mann (22) ble drept i Canada. Seks personer ble drept av ulv i Afghanistan, to drept i Usbekistan, og en mann drept av ulv i Iran. 2003: Seks personer drept i Russland av det som skal ha vært ulv. Heller ikke disse tilfellene er endelig bekreftet. 20. århundre: Fem barn i Polen i 1937. Fire barn i Spania i 1957–1974. Påstått 36 barn i Kirov, Russland i årene 1944–1953. Åtte tilfeller i Nord-Amerika i årene 1994–2002. Kilder: Wikipedia og NINA.

– Jag den vekk!

– I store naturreservater som i Alaska, Canada eller i Afrika opplever folk å møte på ulv langs veiene eller store kattedyr som passerer like ved bilene, uten at dyrene viser frykt. Men Østmarka blir noe annet, vi ønsker ikke at store rovdyr uten naturlig skyhet skal holde til der mennesker bor, sier Linnell.

– Det beste folk kan gjøre som møter på slike indvider, er å skremme dem vekk, kaste stein etter dem og få dem vekk, sier han.

– Det verste som skjer er at folk som kanskje er veldig glad i ulv forsøker å lokke ulven til seg og kanskje gir den noe som den kan spise, kanskje for å ta bilder av ulven og beundre den på nært hold. Det bør man absolutt ikke gjøre, sier Linnell.