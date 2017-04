Eksperter mener avslag kan sette døtrene i fare

Parwin og døtrene rømte fra tvangsekteskap i Afghanistan. Men moren nektes å hente sine døtre på familiegjenforening til Norge.

Norske myndigheter viser i sitt avslag til afghansk shariabasert lovgivning, som slår fast at barn automatisk blir mannens eiendom, fortalte Aftenposten denne uken.

Karina Standal er universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø i Oslo og har forsket på likestilling og kvinners situasjon i Asia. Hun har nylig skrevet om situasjonen for krisesentre i Afghanistan og Kirgisistan.

I kronikken «Ring når han prøver å drepe deg», slår forskeren fast at kvinners status i Afghanistan er så begrenset at selv et krisesenter oppfattes som angrep på landets verdier og menns selvskrevne kontroll.

– Kvinner er i bunn og grunn prisgitt sitt familienettverk og deres vilje. Vold mot kvinner er svært vanlig og deres frihet er svært innskrenket i dagliglivet. Æresdrap er ikke et uvanlig fenomen, og menn som begår slike forbrytelser er også delvis beskyttet mot straffereaksjoner fra samfunnet. Ofte har loven i Afghanistan en dobbelthet i at de gir kvinner delvise rettigheter samtidig som de viser til religiøse lover, sier Standal.

Hun forklarer at afghanske kvinner også har begrensninger i hvor de kan bevege seg. Ifølge lovverket kan de hverken få pass eller reise uten deres ektemanns godkjennelse.

Fakta: Parwins Catch22 UDI har gitt Parwin asyl fordi hun flyktet ut av tvangsekteskap i Afghanistan og at hun som enslig kvinne ville være svært sårbar og utsatt i hjemlandet. Men søknaden om familiegjenforening med døtrene er avslått. I Parwins situasjon virker det umulig å få døtrene til Norge, hvis en både må følge afghanske lover og samtidig etterkomme alle vilkår fra norsk utlendingsforvaltning, uten bruk fra utlendingsbyråkratenes unntakshjemler. UNE krever nemlig dokumentasjon på at mor har foreldreomsorgen for barna eller en godkjenning fra far om at barna kan flytte til mor i Norge.

Parwin har ikke vært i kontakt med ektemannen, som ikke vet hvor mor og barn befinner seg. Hun understreker at slik kontakt vil sette døtrenes liv i fare.

Det er også tvilsomt at han vil gå med på skilsmisse eller overgi foreldreansvaret til mor, noe som vil bety tap av ære for ham og hans familie.

Som for nesten å understreke hvor umulig Parwins situasjonen er, viser UNE i avslaget til afghansk lovverk som slår fast at fedre har forsørgeransvar av sine døtre til de blir gift. Og at mor etter en skilsmisse vil få den daglige omsorgen de første årene av barnas liv, men at de blir overført til far ved henholdsvis fylte ni år for jenter og syv år for gutter.

Til slutt i avslaget viser UNE også til eget regelverk, som sier at «der to utenlandske foreldre er uenige om hvor barnet skal bo, bør ikke dette avgjøres av norske utlendingsmyndigheter».

– Kan gjenopprette æren med loven i hånd

Forskeren forteller at det vanlig praksis i mange muslimske land at kvinner mister omsorgen til barna. Det gjør det vanskelig for kvinner å be om skilsmisse. Det er svært uvanlig at kvinner i Afghanistan skiller seg, selv om 85 prosent av afghanske kvinner har opplevd fysisk, seksuell eller psykisk vold, ifølge Global Rights.

– For en kvinne på landsbygda er det små muligheter til å nå rettsapparat og myndigheter for å få godkjent en skilsmisse. Selv om afghansk lov ikke tillater tvangsekteskap, kan unge mennesker som stikker av og gifter seg med noen familien ikke har godkjent, bli fengslet, forklarer Standal, som er blitt presentert for Parwins historie.

Hun vil ikke spekulere i hvordan døtrenes far og hans familie forholder seg til saken, men sier:

– Juridisk sett vil han kunne hente døtrene tilbake og gifte dem bort. Har denne saken skadet familiens gode rykte, kan det bli farlig for dem å returnere.

– Det viktigste er å begrense innvandringen

Liv Kjølseth i Afghanistan-komiteen antyder at Parwins sak bør prøves for domstolene hvis omgjøringsbegjæringen ikke når frem. Hun mener argumentet om at utlendingsmyndighetene ikke skal avgjøre barnefordelingssaker, ikke har gyldighet i denne saken.

– Ettersom mor har fått opphold i Norge, og barna befinner seg i et tredjeland og ikke er sammen med sin far, mener vi at hensynet til mor og barna bør veie tyngst.

Fra 2001 til 2015 gikk 2,7 milliarder kroner til bistand øremerket kvinners likestilling i Afghanistan. Norge skal årlig gi 700 millioner i bistand til Afghanistan, med hovedfokus på kvinner.

Disse kvinnerettighetene er ikke like viktige i den norske asylpolitikken, mener Kjølseth, og får støtte av Standal.

– Dette virker å være et eksempel på at norsk politikk ikke er konsistent. Når det gjelder asylfeltet synes det viktigste å gjøre det så vanskelig som overhode mulig å få opphold i Norge, da blir prinsipper og politikk på andre områder underordnet, sier Kjølseth.