Eksperter roser kongens tanker om «utvanning av norsk kultur»

I Aftenpostens store intervju kommer kong Harald med en rekke uttalelser om norsk kultur og det flerkulturelle samfunnet:

«Jeg tror det beriker norsk kultur. Vi får mer mangfold. Samtidig tror jeg vi skal holde fast ved det som er norsk. Vi behøver ikke slippe det, selv om vi får impulser utenfra.», sier Kongen. Intervjuet er gjort av Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle.

Her antyder kong Harald at nordmenn bør bli tryggere og mer konsekvente på eget kulturgrunnlag i møte med flyktninger og innvandrere.

«De som kommer hit føler seg tryggere med å møte en kultur som er til å kjenne igjen som konsekvent, selv om den ikke er deres egen. Vi holder på å utvanne vår, hvis vi ikke er forsiktige.», uttaler kong Harald.

Professor i statsvitenskap ved UiO, Janne Haaland Matlary, berømmer kongen for ta opp at vi må omfavne det som er særegent norsk.

– Dette er klar tale om klare ting: Kongen sier at den norske nasjonen og kulturen finnes og kan defineres, og at dette ikke står i motsetning til kulturmangfold gjennom innvandring. Vi som andre nasjoner har en distinkt kultur som har mange fellestrekk med resten av vesten, og de som kommer til Norge må lære denne kulturen å kjenne hvis de skal bli borgere av Norge, sier Haaland Matlary.

Hun mener at «det norske» handler om vår felles historie, språk, kulturarv, verdier og normer.

– Han legger til det viktige poeng at de fremmede som skal tilpasse seg og leve her som borgere av Norge, har bruk for at vi definerer hva vi står for, sier hun.

Kulturministeren: – Forstår sin samtid!

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) lar seg begeistre av at kong Harald engasjerer seg i samfunnsutfordringene.

– Jeg tror kongen her setter ord på det behovet vi mennesker har for å være trygge på hvem vi er. Jeg ser ingen motsetning i trygghet om egen identitet og tradisjoner, og det å møte andre mennesker og kulturer med respekt og toleranse. Tvert imot tror jeg en slik trygghet kan gjøre oss i bedre stand til å bygge respekt på tvers av kulturer og opprinnelse. Igjen viser kong Harald hvor godt han forstår sin samtid, uttaler Hofstad Helleland.

Kong Haralds tale under fjorårets jubileumsfest i Slottsparken, om at nordmenn er ett folk, ble hyllet både i Norge og utlandet. Men i ettertid kritiserte enkelte talen for å gjøre «det norske» til alt og ingenting.

– Demper talen og egen betydning

I intervjuet sier kong Harald at han ble overrasket over hvor stor oppmerksomhet talen fikk.

«Jeg syntes egentlig at jeg bare ramset opp det som i dag ER Norge. At det skulle være en så stor overraskelse for mange var litt underlig. Men det var tydeligvis det.».

Kongen uttaler at han oppfatter at «mange som legger mer i talen enn jeg opprinnelig skjønte at jeg gjorde.»

Forfatter Tor Bomann-Larsen, som har skrevet flere bøker om kongehuset, sier:

– Kongens beskjedenhet er her meget velplassert. Den er nemlig ikke på tekstens, men på egne vegne. Nøkkelen til å forstå talen er ikke bare at den får sin betydning gjennom kongens fremføring. Hele talen peker på kongen. Det er det usagte som gir ordene effekt. For hva gjør Norge til ett? Det kom ikke den minste hentydning fra talerstolen, men alle som var til stede i Dronningparken tenkte det samme: Kongen. En så stor ambisjon på monarkiets vegne er bare mulig dersom den kombineres med like stor personlig beskjedenhet. Den er et aktivum kong Harald har å forvalte, svarer Bomann-Larsen.

– Presisering av budskapet fra Slottsparken-talen

Haaland Matlary mener at uttalelsene i Aftenposten-intervjuet er en utdyping av budskapet i den berømte hagefest-talen.

– Dette er nok en presisering som han finner nødvendig på bakgrunn av kritikken av talen med henhold til «multi-kulti modellen». Kongen er statens overhode, og hans rolle er intimt forbundet med Norges historie. Hvis noen representerer det norske i kraft av sin stilling og person, er det kongen.

– Jeg tror Kongen her klargjør det faktum at enhver nasjon har sin egen kultur som er den dominerende i dens stat, men at dette på ingen måte betyr at man er nasjonalist eller sjåvinistisk, sier professoren.