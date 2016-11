Ektepar i 70-årene knivranet og bakbundet i sitt eget hjem

De tre mørkkledde og maskerte ransmennene snakket engelsk med hverandre, men ikke på en ikke slik måte man lærer språket på skoler i Storbritannia.

– Ekteparet ble både utsatt for fysisk vold og truet med kniv. Han ble slått i ansiktet, mens hun ble slått flere steder på kroppen, sier operasjonsleder Kjetil Indahl i Sør-Øst politidistrikt til Aftenposten.

Kona ble kjørt i ambulanse til Sykehuset i Vestfold (SiV), mens helse i natt vurderte at ektemannen best kunne bli ivaretatt i hjemmet under tilsyn av familie.

En nabo som kom hjem fra kveldsvakt hørt at noen ropte om hjelp.

– Hun gikk for å undersøke. Inngangsdøren var ulåst, og da hun fant ekteparet ringte hun straks til oss og varslet. Ti minutter senere var første patrulje på stedet, sier Indahl.

Naboene tror også at de kan ha hørt en bil på det aktuelle tidspunkt.

Per Annar Holm

I 03-tiden var politiet fortsatt på stedet og drev med sporsikring.

– Begge ofrene er naturlig nok sterkt preget av overfallet. De er slått i hodet og bakbundet i sitt eget hjem. I tillegg brukte ranerne kniv til å true med, sier innsatsleder Geir Solberg.

Ranet skjedde i Bliksekilen, ikke langt fra Essos oljeraffineri på Slagentangen mellom Tønsberg og Åsgårdstrand.

Politiet søkte fredag kveld etter de tre ranerne med hundeekvipasjer. Ranerne gjennomsøkte huset på jakt etter verdisaker.

– Så langt vet vi at det er tatt med mye sølvtøy, sier Indahl, som ikke vet hvor lenge ranerne kan ha vært i huset.

Åstedet ligger innerst i en blindvei med svært liten trafikk.

Politiet ber om tips fra publikum på telefon 02800. De fikk melding om hjemmeranet ved 23-tiden fredag kveld.