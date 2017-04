Elektronikkjeden Expert skifter navn til Power

Etter en fire år lang snuoperasjon er beslutningen tatt om å endre navn fra Expert til Power, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er en stor beslutning, men det føles helt riktig. Vi håper at dette vil fremstå som en modig beslutning, sier Expert-sjef Ronny Blomseth til DN.

I løpet av de siste årene har kjeden gått med store underskudd. Blomseth mener at en ny identitet er nødvendig for å ta kjeden til et nytt nivå.

Experts norgessjef Anders Nilsen tror kjeden vil få en solid omsetningsvekst med det nye konseptet.

Det er med andre ord ikke bare navnet som er nytt, men hele konseptet.

– Dette blir noe helt annet enn Expert. Drakten, funksjonen og noe av kommunikasjonen er helt ny. Vi tar et nytt steg med butikkinnredning og eksponeringsløsninger. Vi har allerede lansert elektroniske priser som gjør at vi kobler oss direkte på nettbutikken. Vi tar også inn mer gadgets som droner og mer tilbehør, sier Nilsen til DN.