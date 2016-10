Elgjeger felte ulvetispe i Froland

- Vi hadde akkurat avsluttet et drev under elgjakta da ulven dukket opp. Jeg skjøt den på 60–70 meters hold, sier jegeren Georg Wahlstrøm til Frolendingen.

Bønder i distriktet har den siste tiden vært plaget av at rovdyr har angrepet og drept og skadet sauer. I Åmli ble det meldt at ti sauer ble tatt av ulv i september.

– Vi har mistanke om at ulven har tatt sau, men kan ikke si noe sikkert om det før vi har foretatt flere undersøkelser, sier rovviltkontakt Lars Johan Skjeggedal ved Statens Naturoppsyn til Aftenposten.

Baard Larsen, Frolendingen

Skjeggedal regner med at ulven har oppholdt seg i området siden i sommer. Han opplyser at ulven ble truffet av ett skudd og at den straks døde.

Skjeggedal reiste til stedet for å ta prøver av ulven. Den ble skutt i lisensjakt og tilhører dermed jegeren, som vil stoppe den ut.

Det er skutt ulver i området tidligere, men det er første gang på flere år at det er skutt en tispe.

Fylkesmannen har utstedt tillatelse til å felle to ulver i rovviltregion 2, som omfatter Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold.

– Det er for å regulere bestanden og for å forebygge skader på husdyr, sier viltforvalter Per Ketil Omholt hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.