En død i trafikkulykke i Sarpsborg

– Ullevål sykehus bekrefter nå at pasienten som er fløyet dit fra Sarpsborg er erklært død, skriver politiet i Østfold på Twitter. De sier identiteten til avdøde er fortsatt ikke kjent, men at de jobber med å avklare dette.

Operasjonsleder Terje Marstad i Politiet i Østfold sa til NTB like over klokken 4 natt til søndag at det var snakk om en alvorlig ulykke.

– Vi vet at det er en bil som ifølge vitner skal ha hatt kommet i veldig høy hastighet, truffet en fortauskant, for så å fly opp i lufta og tatt med seg lyktestolper og busker, sa Marstad.

Han forklarte at bilen hadde hatt så stor fart at den hadde revet med seg busker og greiner i krysset mellom Haraldssonsgate og Sant Nikolas gate.

– Vi har funnet en person under buskas som vi har måttet sage ut med motorsag, sa Marstad. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse.

– Bilen er et totalvrak, omtrent ikke til å kjenne igjen. Vi anser det som en alvorlig ulykke.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.28.